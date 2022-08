El SEPRONA investiga a una persona como supuesto autor del incendio forestal de Yunquera de Henares

jueves 18 de agosto de 2022 , 16:56h

El Equipo de Protección de la Naturaleza (EPRONA) de la Comandancia de la Guardia Civil de Guadalajara ha concluido las diligencias de investigación del incendio forestal iniciado en terreno agrícola ocurrido el pasado 23 de julio en el término municipal de Yunquera de Henares, con la investigación de una persona como presunto autor de un delito de incendio forestal.



En la investigación que llevaron a cabo los agentes, se comprobó que en el momento de inicio del siniestro, esta persona estaba realizando labores de recogida de pacas de paja haciendo uso de maquinaria, sin tener en cuenta las medidas de cuidado más elementales, generando un riesgo con su acción.



El incendio se produjo en unas horas y en una zona de riesgo extremo de incendios forestales, en las que la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha a través de una resolución (vigente entre el 18 de julio y el 7 de agosto) publicada en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha, establecía evitar trabajos con maquinaria agrícola debido a la situación excepcional de riesgo de incendios forestales que hemos padecido en la segunda quincena del mes de julio.



El incendió se saldó con 45 hectáreas calcinadas, principalmente de terreno agrícola de secano y olivares, junto a masa forestal de monte bajo con predominio de matorral. En su extinción trabajaron 11 medios aéreos y 28 terrestres, con un total de 167 personas de los servicios de extinción.



Necesidad de evitar trabajos y conductas con riesgo de incendios El SEPRONA recuerda que en el medio natural en épocas de peligro nunca debe encender fuego en el monte, ni tan siquiera en sus cercanías. No arroje colillas al suelo. Toda quema debe ser autorizada y extremar al máximo los cuidados de prevención. Se debe cumplir con las restricciones a zonas forestales en épocas de riesgo, entre ellas, no arrojar basuras en el monte.



Todo uso del fuego debe realizarse con extremo cuidado y si ve un incendio avise al 112. Incumplir estas conductas, aparentemente tan básicas, aunque no generen un siniestro forestal, podrían llevar aparejadas sanciones económicas importantes.



Recuerde que su seguridad es lo más importante.