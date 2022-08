Guadalajara registra UN NUEVO caso de Viruela de Mono y ya contabiliza un total de 5 personas infectadas

Castilla-La Mancha registra 6 nuevos casos de viruela del mono, y ya son 44

REDACCION x redaccionguadanewses/9/9/19 Por

sábado 13 de agosto de 2022 , 18:30h

facebook twitter google+ linkedin Comentar Imprimir Enviar

Castilla-La Mancha ha registrado seis nuevos casos de viruela del mono en la semana comprendida entre el 5 y el 12 de agosto, elevando así a 44 el total de casos en la comunidad.



De estos seis nuevos casos, cuatro se han registrado en la provincia de Ciudad Real, uno en la provincia de Guadalajara y uno en la provincia de Toledo, ha informado en nota de prensa el Ejecutivo regional.



Desde el primer caso en la Comunidad Autónoma, en la provincia de Toledo se han registrado un total de 17 casos, 13 en la provincia de Ciudad Real, ocho en la provincia de Albacete, cinco en la provincia de Guadalajara y uno en la provincia de Cuenca. La mayoría presentaron fiebre, astenia, exantema y linfadenopatías a lo largo de su proceso clínico.



5.719 CASOS EN TODA ESPAÑA



España ha notificado este viernes 5.719 casos confirmados de viruela del mono, 557 más que el pasado martes y 777 más que los casos reportados hace una semana (4.942), según los datos de la Red Nacional de Vigilancia Epidemiológica (RENAVE) a 12 de agosto, publicados este martes por el Ministerio de Sanidad.



Nuevamente, se cierra la semana sin fallecidos, aunque el informe confirma que la causa de los dos fallecidos en España desde el comienzo del brote fue una meningoencefalitis vírica, una enfermedad del sistema nervioso central originada por el virus.



Los casos proceden de 17 comunidades autónomas, siendo Madrid la CCAA con mayor registro de pacientes: 2.094 casos confirmados, según el informe epidemiológico semanal de la Comunidad de Madrid, y 1.885 casos están incluidos en la plataforma SiViES de notificación.



Por mayor número de casos, le sigue: Cataluña 1.782, Andalucía 674, Comunidad Valenciana 353, País Vasco 162, Canarias 136, Baleares 134, Galicia 83, Castilla y León 54, Asturias 53, Aragón 53, Castilla-La Mancha 42, Murcia 33, Cantabria 27, Extremadura 22, Navarra 13, y la Rioja 4.



De los casos notificados en SiViES, un total de 5.413 son hombres y 97 son mujeres. La edad oscila entre 10 meses y 88 años, con una mediana de edad de 37 años (rango intercuartílico: 31-44 años). Asimismo, se dispone de la fecha de inicio de síntomas en 5.181 casos; de estos, el primer caso notificado inició síntomas el 26 de abril y el último el 8 de agosto.



De los 4.955 pacientes con información disponible, 155 casos fueron hospitalizados (3,1%) y dos de los casos han fallecido por meningoencefalitis. Además, un total de 266 pacientes de los 3.879 (6,9%) presentaron complicaciones a lo largo de su proceso clínico; las más frecuentes fueron las úlceras bucales y las infecciones bacterianas secundarias.



En general, entre los pacientes con información clínica se presentaron principalmente entre los síntomas: exantema anogenital (59,2%), fiebre (54,3%), exantema en otras localizaciones (no anogenital ni oral-bucal) (51,3%) y linfadenopatías (51,3%).



Sobre el mecanismo de trasmisión, 4.231 de 5.510 pacientes con información disponible eran hombres que mantienen sexo con hombres. Sanidad dispone de información sobre el mecanismo de transmisión más probable en 3.253 casos, siendo en el 79,8 por ciento por contacto estrecho en el contexto de una relación sexual y en el 8,9 por ciento por contacto estrecho no sexual.



En relación a la asistencia a eventos multitudinarios, de los 4.053 casos con información en esta variable, 743 acudieron a algún evento en las fechas previas al inicio de síntomas.



SITUACIÓN EN EUROPA Y EL RESTO DEL MUNDO



En el resto de Europa, a 12 de agosto, se han notificado un total de 12.977 casos confirmados de MPX, siendo Alemania (3.063), Reino Unido (2.914), Francia (2.601), Países Bajos (1.025) y Portugal (770) los países más afectados además de España. La mayoría son hombres jóvenes con antecedente de relaciones en contexto sexuales de riesgo.



En el resto del mundo, a 12 de agosto, se han notificado un total de 15.668 casos confirmados de MPX en países no endémicos, siendo Estados Unidos (10.768), Brasil (2.458), Canadá (1008), Perú (653) y Israel (174) los países más afectados.