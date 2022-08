El PP pide a Page que vuelva del Caribe y comparezca en sede parlamentaria para ofrecer soluciones urgentes a los sectores más perjudicados por el decreto de Sánchez

martes 09 de agosto de 2022

La coordinadora de Desarrollo Económico del Partido Popular de Castilla-La Mancha y senadora, Pilar Alía, ha pedido hoy a Page que “vuelva” del Caribe y comparezca en sede parlamentaria para ofrecer soluciones urgentes a los sectores más perjudicados por el decreto de Sánchez.



Así se ha pronunciado Alía, en rueda de prensa, donde ha recalcado la necesidad de que Sánchez “escuche a la calle”, vuelta de vacaciones y convoque la conferencia de presidentes para acordar las medidas que piensa aplicar.



En este sentido, ha recordado que hoy entra en vigor parte de las medidas del Real Decreto, publicado el pasado 2 de agosto, el “de la improvisación” que conlleva medidas que “lejos de beneficiar”, perjudican a múltiples sectores de la actividad económica y del que se han pronunciado casi todas las comunidades, menos el presidente de esta tierra, Emiliano García-Page.



De esta manera, ha asegurado que, seguro que Page hablará sobre esta cuestión a la vuelta de vacaciones, “eso es lo que realmente le importan los ciudadanos de esta región”.



Así mismo, ha señalado que está muy claro que hay quien no quiere enterarse de que en esta región hay ciudadanos que no pueden pagar la luz, el combustible y lo que es peor llenar la cesta de la compra, la más cara por cierto de España, porque en Castilla-La Mancha, la inflación supera la media nacional. Pero, es más, de nuevo se pone de manifiesto la falsedad y al mismo tiempo la sumisión de Page a Pedro Sánchez



Alía ha recordado que el pasado viernes nuestro Presidente Paco Núñez solicitó la habilitación del mes de agosto para debatir en sede parlamentaria sobre la preocupante situación económica que atraviesa esta región, y seguimos sin respuesta, bueno eso sí, sabemos que el Gobierno Regional está cerrado por vacaciones, cerrado a mirar por la grave situación que atraviesa esta región y no solo a nivel económico, también a nivel sanitario con colapsos en atención primaria, a nivel de infraestructuras, de educación con una vuelta al cole el mes próximo.



La dirigente popular ha señalado que hoy entran en vigor hasta 1 de noviembre de 2023 la limitación de la temperatura tanto de aire acondicionado, como de calefacción, además del apagado de luces de escaparates y edificios públicos.



“La polvareda que ha levantado este Real Decreto y sus medidas de ahorro energético están en boca de todos, pero sobre todo en boca de nuestros autónomos y de las pymes, a quienes les resulta inviable trabajar en estas condiciones de temperatura y alumbrado”.



Por ello, ha denunciado que “estamos ante un Real Decreto de la improvisación, lleno de contradicciones incluso con legislaciones anteriores en materia de prevención de riesgos laborales, que vulnera competencias autonómicas, un Real Decreto no consensuado con Comunidades Autónomas, ni con los sectores afectados, entre otros, el comercio, el turismo, o el sector cultural, estamos ante una nueva chapuza legislativa”.



Por ello, desde el PPCLM, nuestro presidente regional así lo viene manifestando, no es lógico que un Presidente de Gobierno Regional siga de vacaciones y no alce la voz por el tejido empresarial de su región.



“Estamos ante un Ejecutivo Autonómico que nos vende unos datos históricos de recuperación económica, -que por cierto de dónde los sacan-, porque son contrarios a los del INE, la AIREF, FUNCAS o incluso el Banco España. También CEOE y Cepyme levantan la voz”.



Además, ha advertido que ayer oíamos como desde el Gobierno Socialista de nuestra región se nos decía que aquí en esta tierra se han multiplicado las ayudas para autónomos, ¿Dónde? ¿Qué ayudas? ¿Si por un lado las conceden y por otra envían la carta pidiendo la devolución por incumplimiento de condiciones? De eso también necesitamos datos, información porque la triste realidad es otra.



Por ello, ha denunciado que un ejecutivo con 22 ministerios y 800 asesores debería empezar por dar ejemplo, y reducir gastos, pero fíjense, a nuestra región la AIREF le ha tirado de las orejas y le ha dicho que tenemos un déficit del 1,1% del PIB para 2022, una previsión de ingresos que disminuye, y una ejecución del gasto público que aumenta, síntoma de despilfarro, asesores, contratos a dedo, excursiones y viajes de amplias delegaciones al Caribe.



Así mismo, ha recordado que el Real Decreto de ahorro energético está pendiente de convalidación en el Congreso, bien sencillo es, entre otros, depende de los diputados de CLM, de mi partido por supuesto, pero también de los del PSOE, una vez más podremos observar si defienden o no los intereses de sus vecinos en la Cámara Baja o se pliegan a Sánchez.



Y, - si no lo hacen, - ha advertido, quizá no tarden en lamentar como su región entra en recesión económica antes que otras comunidades. Los indicadores no son buenos, y el otoño de esta región será muy duro y con síntomas de recuperación nulos, alta inflación, reducción de márgenes comerciales y empresariales.