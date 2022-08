Muere a los 73 años Olivia Newton-John, protagonista de "Grease"

martes 09 de agosto de 2022 , 07:01h

La actriz y cantante británico-australiana Olivia Newton-John ha fallecido este lunes a los 73 años de edad rodeada de familia y amigos en su rancho del sur de California, según ha informado su marido, John Easterling.



Newton-John ha fallecido "tras un viaje de 30 años de cáncer". "Ha perdido su batalla contra un cáncer de mama metastásico", ha relatado una fuente cercana a la familia citada por el portal de noticias sensacionalista estadounidense TMZ.



La actriz es conocida en todo el mundo por protagonizar la película musical 'Grease' de 1978 junto a John Travolta. Su papel de Sandy la catapultaron a la fama con canciones como 'You're the One that I Want', 'Summer Nights' o 'Hopelessly Devoted to You'.



Previamente había tenido éxitos musicales como 'If Not for You', 'Let Me Be There' o 'Have You Never Been Mellow'. Tras 'Grease' hizo películas como 'Xanadu' y se consagró con canciones como 'Physical', de 1981.



En 1992 se le diagnosticó cáncer de mama, pero remitió. Fue hospitalizada de nuevo en 2013 y lograron pararlo, pero resurgió en 2017.