Aike denuncia que el equipo de Gobierno del PSOE/CIUDADANOS en el ayuntamiento de Guadalajara ha devuelto 350.000 euros destinados al Plan Corresponsables

lunes 01 de agosto de 2022 , 20:30h

Jorge Riendas y Susana Martínez, concejal portavoz en el Ayuntamiento por Aike —A Guadalajara hay que quererla— y presidenta de la formación municipalista, han denunciado la devolución por parte del Equipo de Gobierno de más de 350.000 euros que estaban destinados al Plan Corresponsables, “iniciativa creada para ayudar a familias sin posibilidad de delegar los cuidados familiares y facilitar la conciliación, que mayormente está feminizada”.



Recuerdan que el 22 de junio de 2021 el Gobierno de Castilla-La Mancha, los agentes sindicales y la Federación de Municipios y Provincias (FEMP) de la región, firmaron el acuerdo para poner en marcha del Plan Corresponsables en la región, “y según las bases de este plan, cada municipio que se sumara, se comprometía a crear bolsas de empleo de cuidados y ofrecer esos servicios a la ciudadanía que lo necesitara”.



“Os queremos hablar de la ejecución del Plan Corresponsables, que fue dotado con 453.000 euros para este Ayuntamiento. Y queremos destacar que lamentamos el acuerdo adoptado por el equipo de gobierno de devolver voluntaria y anticipadamente más de 350.000 euros”, ha expuesto la presidenta de Aike.



Esas políticas de ayuda familiar no se van a desarrollar, según Aike, y “solo se han beneficiado a día de hoy 68 familias entre las más de 85.000 personas que vivimos en Guadalajara”, añadiendo que “únicamente se ha desarrollado el programa Sin Cole en la Granja”.



En los expedientes consultados por Aike, “estaba previsto poner en marcha una ludoteca, que iba a dar servicio de lunes a sábado”, y para ellos se había alquilado un local, “pero el servicio no se ha dado”, aunque se ha pagado 8 meses por un local “no utilizado”.



El edil ha insistido en que el Plan Corresponsables en Guadalajara se había centrado en cinco áreas concretas: un aulaludoteca, un servicio a domicilio, un corresponsables deportivo, otro cultural y el proyecto Sin cole en la granja.



“Todos los programas se paralizaron el 30 de marzo, excepto el de Sin cole en la granja, que sí se ha ejecutado. Queremos que esas políticas se lleven a cabo y ese dinero se gaste, aún estamos a tiempo, pedimos al equipo de Gobierno que no se dejen pasar estas oportunidades”, ha afirmado la presidenta de Aike.