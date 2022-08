Merino acusa a Page de volver a engañar al campo castellanomanchego: “Se ha ido de veraneo y ha dejado a los agricultores sin poder regar”

lunes 01 de agosto de 2022 , 20:38h

La portavoz del Grupo Parlamentario Popular en las Cortes de Castilla-La Mancha, Lola Merino, ha acusado hoy a Page de “volver a engañar” al campo castellanomanchego, ya que, “se ha ido de veraneo y ha dejado a los agricultores sin poder regar”, teniendo en cuenta la extrema ola de calor que está sufriendo nuestra región durante este verano.



Así se ha pronunciado Merino, -en rueda de prensa-, donde ha denunciado que, a fecha de hoy, día 1 de agosto, Page no ha legalizado “ni un solo expediente” de los 1.600 pozos del Alto Guadiana que quedan por regularizar.



Por ello, ha exigido a Page que “deje de engañar” a nuestros agricultores, y ha advertido que, “si piensa regularizar los pozos”, que “lo haga ya”, tal y como viene anunciando una y otra vez.



“Que hable claramente a los agricultores y les pida perdón por llevar más de 7 años engañándoles con la regularización de estos pozos, -sobre todo-, en un sector que es estratégico para Castilla-La Mancha y que necesita el agua para sacar adelante las explotaciones”, ha indicado.



En este sentido, ha recordado que Page, - el pasado 6 de julio-, “se vino arriba” en Las Mesas (Cuenca), donde dijo que iba a dar un “ultimátum” a Sánchez para que regularizara los 1.600 expedientes de pozos del Alto Guadiana y marcó como finales de julio como “fecha tope”.



Sin embargo, la realidad es que, hoy, -día 1 de agosto-, Page “no ha hecho nada con esos 1.600 expedientes de agricultores a título principal que llevan casi ocho años esperando a que el Gobierno regional les solucione este problema”.



Por eso, Merino ha advertido que quizá “Page no ha llamado a Sánchez”, y que, si le ha llamado le ha ninguneado o se ha dejado ningunear”. “Lo que no puede hacer Page, bajo ningún concepto, es engañar a nuestros agricultores”, ha indicado.



Page de `veraneo´ y deja a los agricultores sin poder regar en CLM



Además de esto, Merino ha denunciado que Page se haya ido de vacaciones y de “veraneo” a Puerto Rico y a Costa Rica, - pagado con el bolsillo de todos los castellanomanchegos, - y “no ha tenido tiempo para reunirse con Sánchez y cumplir con sus anuncios”.



“Page se va de veraneo y deja a los agricultores sin regar en Castilla-La Mancha”. Y, por eso, “se trata de anuncio más y de una propaganda que ya nos tiene cansados y excesivamente acostumbrados, pero a la hora de la verdad, no ha llamado a Sánchez o si le ha llamado no le ha hecho ni caso porque ha pasado el mes de julio y no ha solucionado nada”.



Y, además, en el mes de marzo, Page aseguró que se quejaría ante el Gobierno de Sánchez por las sanciones a los pozos de nuestra región y que todo apuntaba a una negligencia de los funcionarios”. Sin embargo, “no se ha quejado ante Sánchez ni se ha quejado ante el ministerio de Medioambiente”.



“Todo eso es una propaganda que forma parte de esta farsa y este sainete continuo al que Page nos tiene acostumbrados y está jugando con los intereses de los agricultores”.



Además de esto, Merino ha asegurado que estos 1.600 pozos sin regularizar de agricultores llevan 15 años esperando a que la administración les dé una respuesta. Y, ha indicado que, cuando el PP gobernó en nuestra región, se regularizaron 4.500 pozos de cultivo leñoso.



Sin embargo, quedaron pendientes 1.600 explotaciones de agricultores a título personal. “Desde que Page llegó al Gobierno en 2015, todos los años está anunciando que va a solucionar este problema y todo ha sido una mentira”, ha concluido.