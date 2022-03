AIKE insiste en defender el valor patrimonial y natural de Guadalajara

REDACCION x redaccionguadanewses/9/9/19 Por

lunes 07 de marzo de 2022 , 18:12h

facebook twitter google+ linkedin Comentar Imprimir Enviar

El grupo municipalista Aike, ha dado cuenta esta mañana sobre de las acciones llevadas a cabo desde su plataforma respecto algunas de las competencias que tiene la Junta de Comunidades de Castilla-la Mancha. Han detallado, en concreto, la petición que realizaron hace un par de semanas para instar la protección del patrimonio cultural de varios inmuebles del término municipal. Y además, han manifestado su sorpresa tras la intervención realizda, sin previo aviso, por la JCCM en la Cañada existente junto al Poblado de Villaflores.



Jorge Riendas, portavoz del grupo municipalista Aike- A Guadalajara hay que quererla-, y Susana Martínez, presidenta de la formación, han ofrecido esta mañana una rueda de prensa para denunciar la necesidad de cuidar mucho más el patrimonio histórico-cultural y para reivindicar una mayor información a la ciudadanía respecto de las intervenciones que se lleven a cabo por parte de la Junta de Comunidades de castilla la Mancha, como la recientemente realizada en el área recreativa del paraje del Sotillo.



El grupo municipalista ha detallado que, hace un par de semanas, registraron una solicitud en la JCCM para conocer el estado de catalogación de varios parajes naturales y edificios industriales con alto valor patrimonial, “con el fin de que se proceda a su inventariado y protección en caso de no estar prevista aún tal condición a día de hoy. Esto lo pedimos porque el Plan General de Ordenación Urbanística del municipio no cuenta aún con su Carta Arqueológica, ni tampoco se ha dispuesto reglamentariamente a día de hoy el establecimiento de los diferentes niveles de protección del rico patrimonio arquitectónico-histórico-cultural que aún atesora la ciudad”, recordaba Riendas.



“Se trata de inventariar y proteger edificios como la torre de avistamiento o chalet de pilotos del acuartelamiento del parque de ingenieros, la antigua fábrica de Harinas Mota (que ya tuvo su repercusión la semana pasada en el pleno capitalino tras la decretación de su demolición y posterior rectificación por parte del equipo de gobierno), el edificio de viviendas sito calle Francisco Aritio 85 y 87 (que también dispone de un cartel de Nitrato de Chile), las naves y resto de edificaciones de valor patrimonial-industrial que también existen en el mismo Parque y Centro de Mantenimiento de material de Ingenieros donde se encuentra la torre de avistamiento, los depósitos de agua antiguos sitos en la calle Zaragoza, el parque de las Cuatro Estaciones y sus construcciones anexas (antigua caseta del guarda y demás) o los antiguos refugios que hay documentados en la ciudad”, detallaba el edil de Aike.



Tras recordar que la intención con la que se ha pedido su catalogación es la de que sean incorporados, en su caso, al Catálogo de Patrimonio Cultural según la normativa vigente, Riendas ha recordado que la paralización de la renovación del POM de Guadalajara también perjudica a la custodia de este rico patrimonio y mucho más.



Por su parte, la presidenta del grupo ha expresado la desazón que queda después de visitar el área de esparcimiento del Sotillo y comprobar que, tal y como advertía ya un vecino el día que se realizó el último Aikencuentro organizado en Villaflores para fomentar el conocimiento de dicho espacio, se había intervenido por parte de la JCCM en la retirada de los tablones que formaban las mesas y bancos utilizadas por la vecindad desde hace décadas.



“Columpios, bancos y mesas se han retirado a medias, dejando únicamente las estructuras de piedra, los clavos y algunos restos de materiales que afean el espacio y tampoco dejan lugar para su utilización. Nos ha sorprendido que se haya iniciado una intervención, cuya intención es tan desconocida como nada anunciada. Si es para rehabilitar o para eliminar estas zonas, aún no se ha dicho. Y si la intención es proceder a la clausura de este área y acondicionar la vía pecuaria, tampoco se ha anunciado ni se ha ejecutado por completo. Actuaciones así, sin concretar y sin anunciar no tienen sentido. Hay que hacer las cosas de manera planificada, como siempre reivindicamos desde Aike, con un objetivo y un resultado claro. No tiene sentido quitar las maderas y dejar las piedras que las sostenían en medio del paraje natural,” ha aseverado Martínez.



Finalmente, Riendas ha añadido que “lo que no se puede hacer es no comunicar ni informar a las vecinas y vecinas del entorno: Guadalajara, Yebes, Horche, Lupiana, Iriépla… y dejar las cosas a medias sin perspectiva de conclusión. Si tienes un plan, explícalo y acábalo, no lo dejes a medias. Lo que decimos siempre: planificar, planificar, planificar.”