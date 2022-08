Las temperaturas oscilarán este lunes en Sigüenza entre 18°C y 35°C, el cielo estará parcialmente nuboso, el viento será moderado con una velocidad de 27 km/h y de dirección este

Foto : EDUARDO BONILLA

Guadalajara comienza este lunes el mes de agosto con una noche tropical, más calor y en ALERTA por ALTAS TEMPERATURAS

El tiempo en Guadalajara para este lunes es de 22ºC de mínima y 38ºC de máxima con un 31% de nubes. El viento será moderado con una velocidad de 18 km/h y de dirección nordeste

lunes 01 de agosto de 2022 , 07:00h

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha anunciado para este lunes en Castilla-La Mancha, cielos despejados aumentando en horas centrales la nubosidad de evolución diurna.



No se descartan chubascos dispersos y tormentas ocasionales, más probables en el tercio oriental y más frecuentes e intensos en el entorno del Sistema Ibérico, donde podrían ser localmente fuertes.



Las temperaturas mínimas irán en descenso ligero en el tercio oriental y en ascenso ligero en el resto; máximas en ascenso ligero. Soplará viento flojo variable con predominio del este y sureste, con probables rachas muy fuertes bajo tormentas.



Las temperaturas oscilarán entre los 21 y los 36ºC en Albacete, 22 y 39ºC en Ciudad Real, 20 y 36ºC en Cuenca, 22 y 38ºC en Guadalajara y entre 25 y 40ºC en Toledo.



Agosto comienza este lunes con 34 provincias españolas en riesgo por calor, cuatro de ellas de C-LM.-



Un total de 34 provincias estarán este lunes en aviso naranja (riesgo importante) y aviso amarillo (riesgo) por calor mientras que otras tres tendrán aviso por lluvias y tormentas, según el pronóstico de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET).



Las provincias que esta jornada tendrán riesgo importante por temperaturas máximas serán Córdoba, Jaén, Sevilla, Badajoz, Cáceres, Salamanca, Ávila, Toledo, Ourense por valores cercanos a los 40ºC que, en el caso de Extremadura, alcanzarán los 42ºC.



El calor afectará, en menor medida, a Cádiz, Granada, Huelva, León, Segovia, Soria, Valladolid, Zamora, Ciudad Real, Cuenca, Guadalajara, A Coruña, Lugo, Pontevedra, Huesca, Teruel, Zaragoza, Mallorca, Gran Canaria, Fuerteventura, Girona, Lleida, Tarragona, Madrid, Navarra y La Rioja, que estarán en aviso amarillo por valores en torno a los 35-39ºC.



Asimismo, este lunes Valencia, Cuenca y Teruel estarán en riesgo por lluvias y tormentas que tendrán lugar a las horas centrales del día, y que se podrán acumular hasta los 20 litros por metro cuadrado en una hora que es probable que vayan acompañadas de granizo.



Por lo general, la AEMET prevé que haya intervalos nubosos en Asturias y el norte de Galicia, sin descartar alguna lluvia débil en el norte de Lugo. Los cielos serán poco nuboso o despejado en el resto, pero con algunas nubes bajas, sobre todo por la mañana, en el Cantábrico oriental, el norte de Canarias y el litoral sur de Alborán.



También habrá nubosidad de evolución en gran parte del interior peninsular, con chubascos y tormentas en el entorno de la Ibérica oriental, donde es probable que lleguen a ser fuertes y con granizo. En forma más débil y dispersa, no se pueden descartar en Pirineos, áreas de la meseta Sur, sistema Central, interior de la Comunidad Valenciana y sur de Aragón y de Cataluña.



La AEMET no descartan nieblas matinales en Asturias, norte de Galicia, alto Ebro y área del Estrecho. Probable calima en Canarias, sin descartarla en Melilla. Las temperaturas máximas irán en ascenso en el noreste de la meseta Norte, Ebro medio y alto, interior de la Comunidad Valenciana y medianías de Canarias. Se espera que superen los 40 grados en el Guadalquivir y en la mayor parte de Extremadura, con pocos cambios en general en el resto, predominando los ascensos.



Los vientos Alisio predominarán en Canarias, con intervalos de intensidad fuerte en los canales entre islas. Viento del noreste en la mitad norte de Galicia, con intervalos de intensidad fuerte en su extremo occidental. Levante en el entorno de Alborán, con intervalos de fuerte en el Estrecho. Predominio de vientos variables, en general flojos, en el resto de España.