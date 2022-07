El Ayuntamiento de Guadalajara vuelve a pedir a la Junta un consorcio de transportes a propuesta de Unidas PODEMOS-IU

viernes 29 de julio de 2022 , 18:08h

El grupo Unidas PODEMOS-IU proponía unas nuevas líneas de plan ASTRA para desbloquear la situación de parálisis en el transporte a los polígonos. Ante la imposibilidad de avanzar por esa vía se ha vuelto a la petición de Consorcio Provincial de Transportes. En palabras del Portavoz de Unidas PODEMOS-IU en el Ayuntamiento “queríamos dar una oportunidad al PSOE y a la Junta a mover ficha, pero se han negado por lo que seguimos pensando que la mejor solución es un consorcio de transportes que nos permita usar ASTRA y autobús urbano de manera sencilla”.



En cuanto a la moción para que el equipo de gobierno cumpla dos de los puntos que llevan en el acuerdo de gobierno en cuanto a la dación de cuentas en un foro de ciudadano y de crear una comisión donde dar cuentas del cumplimiento de este acuerdo, ha sido rechazada. Según Alfredo Vicente Ruano del grupo municipal Unidas PODEMOS IU “Que Cs y PSOE voten en contra de no cumplir su propio acuerdo de gobierno que firmaron en 2019 es un ejemplo de realismo mágico, de pasar por normal algo que no lo es. Para terminar, asegurando, “Esperamos que de aquí al final del mandato sea cierta la creación de estos espacios para rendir cuentas ante la ciudadanía y oposición sobre lo que se hace desde el ayuntamiento, por participación y transparencia.”



En cuanto a las preguntas de este mes desde Unidas PODEMOS IU han preguntado sobre el cumplimiento de las mociones del año 2016 para crear un certamen de murales y la de 2017 para que esos murales estuvieran relacionados con el mundo del cine, también vinculado al mundo del cine han preguntado sobre la posible ayuda económica a prestar por parte del ayuntamiento al Cine Club Alcarreño que no está pasando por buenos momentos, y sobre cuando la plaza de auxiliar técnica de igualdad pasara como viene en la actual ha convocatoria de personal interino a personal funcionario de carrera.