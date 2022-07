Más de 350 personas participaron en un Descenso Popular del Tajo que batió récord de participación

lunes 25 de julio de 2022 , 13:47h

Dado el alto número de inscripciones y con el objetivo de garantizar la seguridad de todos los participantes, la organización del IX Descenso Popular del Tajo decidió desdoblar su fiesta de las piraguas en dos partes, de modo que por la mañana fueron más de 150 palistas los que completaron la bajada, mientras que, ya por la tarde, en la salida oficial, se reunieron casi 200 participantes en el río Tajo a su paso por Trillo. El evento se completó de forma satisfactoria y sin incidentes reseñables, en medio de un gran ambiente y respeto por la naturaleza.



Más de 350 personas han participado este sábado en el IX Descenso Popular del Tajo en Trillo, lo que convierte a ésta de 2022 en la edición más multitudinaria de las celebradas hasta la fecha. Dado el alto número de participantes, la organización del evento -TrilloAventura, Club Piragüismo Trillo y Ayuntamiento de Trillo- decidió dividir la bajada en dos turnos, de modo que por la mañana fueron 160 los palistas que descendieron este tramo del río que separa Azañón de Trillo, de unos cinco kilómetros, y ya por la tarde la cifra se elevó hasta los más de 190 participantes, que disfrutaron del Tajo en medio de un buenísimo ambiente y haciendo gala de un gran respeto por la naturaleza, mucha paciencia y buen comportamiento.



La decisión de desdoblar la participación se tomó al comprobar que más de 150 personas se habían quedado en lista de espera, fuera del descenso popular oficial, cuyo inicio estaba fijado a las 17.30 horas. Con el objetivo de dar cabida a este enorme grupo de interesados en disfrutar de la fiesta de las piraguas, se les ofreció la oportunidad de participar en otro horario, y la respuesta fue masiva, de modo que por la mañana se celebró también un descenso muy numeroso.



Ya hacia las 17.00 horas, y con la ayuda y la asistencia de la organización, los participantes fueron llegando a las inmediaciones de la presa de Azañón, donde se inicia el descenso. Allí, fueron recibidos por el ritmo de la Batucada Trilamba, de Trillo, que hizo que los palistas sobrellevaran mejor el intenso calor. Más de 20 monitores de las empresas organizadoras y colaboradoras -TrilloAventura, River Aventura, Asdon Aventura y Centro de Ecoturismo Barbatona-, junto a efectivos del Grupo Especial de Operaciones Subacuáticas de la Guardia Civil (GEAS) y miembros de la directiva del Club Piragüismo Trillo, fueron ayudando a embarcar a todos y cada uno de los participantes, entre los que también había niños y unas cuantas mascotas, pasadas las 17.30 horas.



Hacia las 18.30 horas, todos los participantes se encontraban ya disfrutando de la refrescante agua del río Tajo, y, en torno a una hora después, los primeros palistas comenzaban a dejarse ver bajo el puente de Trillo, haciendo meta unos 500 metros río abajo, a la altura de la plaza de toros La Isla, y después de superar las últimas y divertidas corrientes de la calle Jardines.



A su llegada, los palistas fueron condecorados con una medalla conmemorativa y recompensados con un pequeño picnic que, junto a la camiseta que ya habían recogido antes del descenso, completaban el pack de inscripción.



La bajada se desarrolló sin incidentes reseñables, como aseguraba a su término uno de los GEAS que escoltó la expedición, Bartolomé Arcos, quien reconocía que se había completado con “muy buen rollo” por parte de todos los participantes, “gente muy sana y deportista, que tenían ganas de disfrutar de este tramo del río Tajo”.



Balance muy positivo



Desde la organización del evento, el balance no puede ser más positivo, pues se trata de la edición más multitudinaria. Además, como apunta el concejal de Deportes y Turismo en el Ayuntamiento de Trillo, Hugo Pérez, “prácticamente la totalidad de los participantes eran personas de fuera de Trillo, deportistas y aficionados que tenían ganas de conocer la zona y practicar este deporte, vivir la fiesta de la piragua, y ahora también son personas que conocen Trillo y su encanto, y seguro que repiten la visita”.



Desde el punto de vista de Rubén Martínez Obispo, gerente de TrilloAventura, “lo más importante se ha cumplido”, y es “conseguir llenar el Tajo de piraguas y de personas que aman este deporte y la naturaleza”. En este sentido, Martínez destaca “el comportamiento de todos y cada uno de los participantes, así como su paciencia, pues a pesar de las complicaciones que tuvimos en la salida, supieron disfrutar y afrontar el calor y la espera con total tranquilidad y amabilidad”.



Por último, desde el Club Piragüismo Trillo agradecen a todos los que se sumaron a este Descenso Popular su participación, pues con su presencia “contribuyeron a dar visibilidad a este deporte tan bonito como minoritario, que en el caso de Trillo es toda una tradición e institución, un reclamo turístico y una de las cosas más bonitas de que se pueden disfrutar en esta comarca”, en palabras del presidente del club, José Luis Bodega, que espera que esta cifra de participación se mantenga en los próximos años.



Suspendido el Descenso de Ríos de la Federación Castellano-Manchega de Piragüismo



El éxito del Descenso Popular contrastó con la escasez de inscripciones registrada por el Descenso de Ríos de Castilla-La Mancha, una prueba organizada por la Federación de Piragüismo de Castilla-La Mancha que apenas alcanzó los 30 formularios. Es por ello que, el Ayuntamiento de Trillo y el Club Piragüismo Trillo, como anfitriones y patrocinadores de la misma, decidieron suspenderla por la bajísima participación, pues como se aseguraba desde el Consistorio, “de haber seguido adelante con ella, hubiéramos tenido más premios que participantes, además de la cantidad de medios que había que movilizar entre árbitros, personal sanitario, voluntarios, Protección Civil, etcétera, de manera que hemos decidido suspenderla”, en palabras del concejal de Deportes. “Esperamos, no obstante, que el año que viene esta competición vuelva a nuestro río, pues el año pasado tuvimos 60 palistas y no entendemos por qué en esta ocasión se ha producido este bajón. Ojalá la Federación, el próximo año, consiga movilizar a un número mayor de palistas; desde el Ayuntamiento de Trillo estaremos encantados de acogerles de nuevo”.