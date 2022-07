Carnicero insta a Rojo a "no quedarse parado y buscar soluciones ante las licitaciones que quedan desiertas" en Guadalajara capital

jueves 21 de julio de 2022

El portavoz del Grupo Popular en el Ayuntamiento de Guadalajara, Jaime Carnicero, ha instado al equipo de gobierno con Alberto Rojo a la cabeza a “no quedarse parado y buscar soluciones” ante las licitaciones y concesiones que se están quedando desiertas.



En concreto, se ha referido hoy a la licitación del nuevo parque de bomberos, a cuya primera fase de más de 2,6 millones de euros más IVA no se ha presentado ni una sola empresa de toda España. Carnicero ha recordado que ocurrió lo mismo con la remodelación de la calle Miguel Fluiters hace escasas semanas, “pero aquí se podía buscar la excusa de que la cuantía económica era pequeña, los materiales… pero cuando estamos hablando de una obra de prácticamente tres millones de euros ya no es una obra pequeña ni solo depende de materiales”, por lo que “una vez más, el alcalde de la ciudad, Alberto Rojo, demuestra su falta de gestión y su ineficacia cuando tras licitación por licitación, obra pública tras obra pública, suministro tras suministro o concesiones demaniales.. tiene auténticos problemas”.



Así, y dado que esta licitación “no encaja con un claro déficit de proyecto, y está desfasada con el mercado actual, probablemente haya que ser menos ambicioso limitando esta primera fase manteniendo el presupuesto; es decir, que si se estaban planteando tres fases que se amplíe hasta una cuarta de tal manera que podamos ir licitando y construyendo”, ha propuesto como primera solución el portavoz del Grupo Popular, quien también ha planteado al gobierno socialista de Rojo otra propuesta “quizá más inmediata y satisfactoria para los intereses municipales y de la ciudad de Guadalajara”, y es que “puesto que las instalaciones del GEO se van a trasladar en una parcela que ha cedido el Ayuntamiento, que el equipo de gobierno solicite al Ministerio la cesión de las instalaciones del GEO para rehabilitarlas y adecuarlas al parque de bomberos”.



Se trata de dos propuestas que se hicieron en Junta de Gobierno este mismo martes por parte del Grupo Popular a través de su portavoz cuando se dio cuenta de que la licitación había quedado desierta. “El caso es que si realmente se quiere ejecutar y no se quiere quedar solo en un titular hay que buscar soluciones a las licitaciones que hay ahora mismo en el ayuntamiento de Guadalajara”, ha apuntado Carnicero hoy en rueda de prensa.



Por último, el portavoz municipal se ha referido a la oposición “seria y responsable” que está llevando a cabo el Grupo Popular en los últimos tres años demostrando que “el PP sí tiene proyecto de ciudad y sí tiene soluciones ante los problemas que se pueden presentar”.