En España hay que trabajar 193 días al año solo para pagar impuestos, 197 en CLM

jueves 21 de julio de 2022 , 17:46h

El senador del Partido Popular de Castilla-La Mancha, José Julián Gregorio, ha señalado que los castellanomanchegos tienen que trabajar 197 días al año “solamente para pagar impuestos”, lo que confirma el “fracaso de la política económica de Page”.



Así lo ha indicado Gregorio en rueda de prensa en la sede del PP regional, donde se ha hecho eco del estudio elaborado por la Fundación Civismo, ‘Día de la Liberación Fiscal 2022: el esfuerzo fiscal de las familias en época de recesión’, que resalta que cada español necesita 193 días de media al año para pagar sus impuestos.



El senador del PP ha incidido en que “si ya de por sí es terrible esta carga impositiva para los españoles debido a la nefasta política económica de Sánchez y sus ministros, peor aún es la situación en Castilla-La Mancha”, ya que la región se sitúa “la tercera por la cola de España, solo por delante de Cantabria y Cataluña”.



Por ello, Gregorio ha recordado que el presidente regional del PP, Paco Núñez, sigue proponiendo a Page “que haga un esfuerzo” para realizar una rebaja fiscal en la Comunidad Autónoma con el objetivo de ayudar a las familias a llegar a final de mes y a los empresarios y autónomos a mantener sus negocios.



“El panorama actual de fracaso económico empeorará este otoño, según todos los observatorios del país, por lo que si en Castilla-La Mancha, gracias a las políticas socialistas de Page, es un 25 por ciento más caro vivir que en otras zonas de España, esto se acentuará si no hay una respuesta contundente del presidente de la Junta”, ha añadido.



La rebaja fiscal que propone Núñez, según ha añadido, es “más necesaria que nunca” porque si Castilla-La Mancha se sitúa actualmente con una inflación del 12,7 por ciento, la más alta del país, “¿a cuánto puede subir si no se toman medidas drásticas?”.



“¿Page seguirá mirando para otro lado y seguirá dejando a los castellanomanchegos al borde de la quiebra y la pobreza?”, ha cuestionado, al tiempo que le ha instado a seguir el ejemplo de las regiones gobernadas por el Partido Popular como Madrid, Galicia, Andalucía, Castilla y León o Murcia.



“Si la cesta de la compra se ha disparado por un inflación desbocada, si los carburantes y combustibles están a precios desorbitados, si la luz ha batido todos los récords de subidas desde que existe nuestra Democracia, si los piensos, fundamentales para el sector ganadero siguen una escalada que hacen que se rompa el principio básico de la cadena alimentaria de que los gastos no se coman los beneficios, esto nos hace que desde el Partido Popular volvamos a trabajar en la petición a los gobiernos regional y nacional de una bajada de impuestos”, ha insistido.



Por ello, Gregorio ha recordado que la petición del presidente nacional del PP, Alberto Núñez Feijóo, pasa por una bajada de impuestos y de deducciones fiscales porque “a nadie se le ocurre, salvo a los gobiernos socialistas, que la mejor forma de atajar una crisis tan profunda es subir los impuestos”.



De la misma forma, el senador por la provincia de Toledo ha puesto de manifiesto la propuesta del presidente regional del PP, Paco Núñez, para poner en marcha un paquete de medidas fiscales en el ámbito de sus competencias para reducir la carga impositiva en Castilla-La Mancha.



Entre las medidas destacan la rebaja del tramo autonómico del IRPF, el aumento de las deducciones y bonificaciones en este impuesto, la supresión del Impuesto de Patrimonio, bajadas en los tipos en el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados y reducción del Impuesto de Sucesiones y Donaciones, como forma “inmediata para compensar el impacto del encarecimiento del coste de la vida que el actual panorama económico está provocando”.



Por último, Gregorio ha asegurado que, si no se siguen estas propuestas que están teniendo éxito en las comunidades autónomas gobernadas por el PP, “el otoño será muy duro” para las familias, los autónomos, las pymes, los agricultores y los ganaderos.