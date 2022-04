El IPC en Castilla-La Mancha es el más alto de España con un 11,7 por ciento

sábado 16 de abril de 2022

La portavoz parlamentaria del Partido Popular de Castilla-La Mancha, Lola Merino, ha lamentado este sábado que Page siga rechazando las iniciativas de bajada de impuestos propuestas por el presidente del PP-CLM, Paco Núñez, mientras el IPC está desbocado en la región.



De esta forma se ha expresado Merino tras comprobar que el tiempo pasa, la situación económica se sigue complicando y Page sigue haciendo caso omiso a las propuestas en materia impositiva que el presidente Núñez le formula continuamente con el objetivo de rebajar la presión fiscal en nuestra tierra.



Merino ha mostrado su preocupación al ver que, con una inflación desbocada en la región, la más alta de todo el país con un 11,7 por ciento, lo que supone un recorte tremendo para los bolsillos de los castellanomanchegos, Page y su gobierno no pongan en marcha ningún tipo de medida que sirva de amortiguador para el severo golpe a la economía de nuestra gente.



Una parálisis, la de Page y su gobierno, que no solo se está palpando a la hora de ignorar al ciudadano de a pie, sino que se extiende a los sectores que están atravesando un momento crítico como es el caso de los autónomos, las medianas empresas o los agricultores y ganaderos.



Así, la portavoz parlamentaria de los populares en la región ha recordado que el PP ha propuesto a Page hasta en 16 ocasiones que baje el tramo autonómico del IRPF, que suprima el impuesto de Sucesiones y Donaciones, que baje el impuesto de Actos Jurídicos Documentados y el de Transmisiones.



Unas medidas que, en palabras de Lola Merino, ya se implementan en las comunidades autónomas gobernadas por el PP, que son las que generan más riqueza en el conjunto del país, por encima de las nueve comunidades socialistas juntas. Además ha criticado que la senda de la subida de impuestos que marca Page en Castilla-La Mancha no es la adecuada y ha mostrado su convicción de que, si el socialismo no baja los impuestos, lo hará Paco Núñez cuando sea presidente regional.



Por último, Merino ha recordado el carácter negociador, de alcanzar acuerdos y pactos del presidente regional del PP en Castilla-La Mancha, Paco Núñez, que ha propuesto hasta en 16 ocasiones un acuerdo en materia impositiva a Page en sede parlamentaria, donde se toman las ocasiones, recibiendo siempre el voto negativo del socialismo en la región, y ha puesto de relevancia otros acuerdos propuestos por el PP a Page, como la recuperación de la Carrera Profesional Sanitaria, que se ha llevado e intentado pactar hasta en 21 ocasiones a las Cortes Regionales, recibiendo 21 veces la negativa y el desprecio del socialista Page.