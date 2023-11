Bruce Springsteen actuará en Madrid en junio de 2024

REDACCION x redaccionguadanewses/9/9/19 Por

miércoles 01 de noviembre de 2023 , 19:12h

facebook twitter google+ linkedin Comentar Imprimir Enviar

Bruce Springsteen and The E Street Band ha anunciado conciertos en Madrid y Barcelona en junio de 2024 dentro de una nueva gira europea de estadios, informa este martes la promotora Doctor Music en un comunicado.



La gira llegará el 12 y 14 de junio al Estadio Civitas Metropolitano de Madrid y el 20 junio al Estadi Olímpic de Barcelona: las entradas para los conciertos en Madrid se pondrán a la venta el 7 de noviembre y para la capital catalana el 14 de noviembre.



Estos conciertos de Springsteen en España suponen su regreso tras el doble concierto que ofreció el artista la pasada primavera en Barcelona como inicio de la gira europea de 2023.



La gira europea de Bruce Springsteen & The E Street Band en 2023 vendió más de 1,6 millones de entradas, con actuaciones en Hyde Park de Londres y un concierto final en Monza (Italia) ante más de 70.000 personas.



La nueva gira europea de Springsteen de 2024 consta de 22 conciertos y se inicará en Cardiff (Gales) el 5 de mayo, fecha tras la que visitará Belfast (Irlanda del Norte), Kilkenny, Cork, Dublín (Irlanda), Sunderland (Inglaterra), Marsella (Francia), Praga (Chequia), Milán (Italia), Madrid y Barcelona.



También pasará por Nijmegen (Países Bajos), Werchter (Bélgica), Hannover (Alemania), Odense (Dinamarca), Helsinki (Finlandia), Estocolmo (Suecia), Bergen (Noruega) para concluir en el Wembley Stadium de Londres el 25 de julio.