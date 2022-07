El ministerio de Sanidad NO prohibirá fumar en terrazas y en el interior del coche

martes 12 de julio de 2022 , 06:51h

Según informa este martes el diario LA VANGUARDIA, tras largos meses de intenso trabajo para elaborar la reforma legal de la ley del tabaco, que ampliaba los espacios sin humo, es decir, lugares donde estaría prohibido fumar y que se sumarían a los actuales, al considerar que la ley del 2010 se ha quedado obsoleta, el Gobierno ha decidido que no es el momento y que no lo hará, al menos, en esta legislatura.



Así lo han indicado a LA VANGUARDIA técnicos de la Unidad del Tabaquismo que han trabajado en esta reforma y que reconocen que ya no hay tiempo material para llevar adelante lo que hubiera supuesto “volver a colocar a España como uno de los países europeos más comprometidos con el fin del tabaquismo”.



La reforma legal era ambiciosa. Incluía el fin de fumar en las terrazas al aire libre, aprovechando que en muchas comunidades ya se había adoptado esta decisión con las restricciones de la pandemia. También, prohibir fumar en el interior de los vehículos cuando viajan niños y mujeres embarazadas y la presencia del humo del tabaco en cualquier estadio deportivo al aire libre, como los campos de fútbol o de atletismo.



Además, pretendía reforzar la ley anterior entendiendo como tal que se cumpliera el respeto a los espacios sin humo actuales. En concreto, las áreas infantiles de juegos y los parques infantiles, algo que como han denunciado en repetidas ocasiones entidades como Nofumadores.org no se cumple.



La reforma legal incluía otros puntos importantes como el etiquetado genérico, una medida que ha exigido desde hace años el Comité Nacional para la Prevención del Tabaquismo (CNPT), que aglutina a casi 40 sociedades científicas. El empaquetado neutro o envasado genérico de las labores del tabaco, una medida que puso en marcha Australia en el 2012 y a la que se sumaron posteriormente países como el Reino Unido, Irlanda o Francia, consiste en un envasado o empaquetado sencillo de dos colores distintos, que no debe incorporar nada más que el nombre de la marca, un nombre de producto y un nombre de fabricante, sin logotipos ni otros rasgos distintivos aparte de las advertencias sanitarias, timbres fiscales u otra información o etiquetaje obligatorio. No puede haber publicidad ni promoción dentro del paquete ni adjunto a este, ni a cigarrillos u otras unidades individuales de labores del tabaco.



La reforma legal también pretendía equiparar, en todos los ámbitos, incluido el fiscal, los cigarrillos electrónicos con los tradicionales.



La reforma legal está incluida dentro del Plan de Integral de Prevención y Control del Tabaquismo 2021-2025, un documento de más de un centenar de páginas que, tras pasar por las manos de las comunidades científicas y sociedades médicas, debería haber sido debatido en el Consejo Interterritorial. La idea de Sanidad era aprobarlo en el mes de mayo y que el último Consejo de Ministros de ese mes se hubiera aprobado. Nada de eso ha ocurrido.



Según informa LA VANGUARDIA, a día de hoy, la única medida contra el tabaquismo que se ha aprobado es la obligación de los fabricantes de hacerse cargo de la limpieza y recogida de las colillas que salpican playas, campos y calles a partir del 1 de enero del 2023. Así lo recoge la ley de residuos y suelos contaminantes que entró en vigor a primeros de abril. Esta norma tuvo en su mano la prohibición de prohibir fumar en las playas, pero al final, la propuesta de Más País decayó.