Dicen los expertos que estar sentado entre seis y ocho horas al día es tan malo como fumar una cajetilla de cigarros diaria

Los efectos a largo plazo de estar sentado 6 h al día: "Se puede elevar hasta un 40% la probabilidad de morir 15 años antes"

lunes 27 de marzo de 2023 , 18:14h

Los primeros efectos que provoca estar tanto tiempo en la silla son fácilmente detectables: problemas de espalda, cuello, tensión muscular o contracturas, pero lo más grave es lo que no se aprecia a simple vista, los problemas cardiovasculares que se derivan de una jornada sedentaria,



El experto en nutrición y uno de los quiroprácticos más reconocidos del panorama nacional Ata Pouramini, autor del libro Tú eres tu medicina, equipara el daño de permanecer sentado seis o más horas al día con el que produce un paquete de tabaco en el mismo periodo de tiempo.



Estar mucho tiempo sentados puede tener secuelas negativas para nuestro organismo y generar determinados problemas de salud. Desviación de la columna vertebral, rigidez muscular, obesidad, aumento de la tensión arterial, descompensación del sistema circulatorio, aumento de los niveles de colesterol…



Puede parecer preocupante, pero la realidad es que hasta la OMS ha incluido el sedentarismo como factor de riesgo de cáncer y diversos estudios han cuantificado los efectos del sitting a largo plazo: puede elevar hasta en un 40% la probabilidad de morir 15 años antes.



Otro reciente estudio defiende que estar tanto tiempo sentado aumenta entre 12% y 13% el riesgo de enfermedad cardíaca y muerte prematura, si se compara con personas que pasan menos de cuatro horas al día sentadas. Aquellos que permanecen sentados unas ocho horas presentan un riesgo de un 20%. El sedentarismo también se asocia a diabetes tipo 2, así como al riesgo de padecer cáncer.



Por eso los científicos llevan años comparan sus consecuencias con el tabaquismo. Algunos incluso se atreven a cuantificarlo. El investigador y experto en Nutrición Ata Pouramini compara el daño de permanecer largas jornadas sentado con fumarse un paquete de tabaco al día. Él califica el 'sittin' como "la nueva epidemia del siglo XXI" y asegura que la vida de una persona con un trabajo sedentario "puede llegar a reducirse 15 años".



Un estudio del cardiólogo Wael Jaber demostró ya en 2018 que el sedentarismo podría incluso afectar a nuestra expectativa de vida más que el cigarrillo: "Todos sabemos que un estilo de vida sedentario o no estar en forma tiene algún riesgo. Pero me sorprende que superen incluso los factores de riesgo tan fuertes como fumar, la diabetes o incluso la enfermedad en etapa terminal”, explica Jaber sobre sus resultados .