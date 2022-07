La mayoría de los españoles y el 51% de los votantes tanto de PSOE como de Unidas Podemos creen que Sánchez NO dice la verdad sobre la crisis económica

domingo 10 de julio de 2022

La mayoría de los españoles no cree en el relato del Gobierno sobre la situación económica se ajuste a la realidad ni que las medidas adoptadas hasta ahora para detener la espiral inflacionista sean suficientes. Y la inmensa mayoría asegura sentirse afectado en su día a día por la subida exponencial de los precios.



Así se desprende de los datos de la encuesta de GAD3 para ABC, que también refleja que el 51 por ciento de los votantes tanto de PSOE como de Unidas Podemos, las dos formaciones coaligadas en el Ejecutivo, no creen que Pedro Sánchez y su Gabinete estén diciendo la verdad sobre la situación de la economía en España. Un 38 por ciento de los electores socialistas creen que sí está diciendo mucho o bastante la verdad, porcentaje que se eleva al 44 entre quienes votan a la formación morada que lidera la ministra de Derechos Sociales, Ione Belarra, y cuyo interlocutor en la coalición es la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz.



A la pregunta de si «El Gobierno está diciendo la verdad sobre la situación económica de España», el 42 por ciento de los encuestados contesta que «nada». Un 33 por ciento contesta que «poco», un 12 por ciento que «bastante» y un 3 por ciento que «mucho». Es decir, que el 75 por ciento de los ciudadanos, tres de cada cuatro, desconfía del relato gubernamental. Hasta el 83 por ciento se eleva el porcentaje de ciudadanos que niega que las medidas tomadas hasta ahora vayan a ser suficientes. Entre ellas la bonificación vigente, y prorrogada hasta final de año, de veinte céntimos de euro por litro de combustible, o las medidas anunciadas recientemente por Sánchez en el nuevo decreto, aún pendiente de convalidación en el Congreso de los Diputados, que incluyen la bajada del IVA de la luz al 5%, un cheque de 200 euros para rentas inferiores a los 14.000 euros anuales, la rebaja a la mitad del precio de los abonos transporte o el incremento un 15 por ciento de las pensiones no contributivas. No llega al 10 por ciento quienes, por el contrario, sí las consideran suficientes.



En todos los tramos de edad y en todos los segmentos sociales es ampliamente mayoritaria la opinión de que lo que dice el Ejecutivo de coalición en materia económica no se corresponde con la verdad. Particularmente entre los españoles más jóvenes, los que tienen entre 18 y 29 años, donde el 88 por ciento estiman que Sánchez dice poco o nada la verdad sobre la crisis. También piensan lo mismo el 80 por ciento de quienes tienen entre 45 y 65 años, el 71 por ciento de quienes tienen entre 30 y 44 y el 69 por ciento de los mayores de 65 años de edad. Igualmente es mayoritaria en todos esos grupos la opinión de que las medidas son insuficientes.



El 72 por ciento de los españoles creen que la situación económica es mala o muy mala, cuando en diciembre de 2021, hace apenas medio año, ese porcentaje era del 61 por ciento. Sin embargo, en los últimos meses han decrecido los españoles que consideran mala o muy mala la situación política, aunque siguen siendo mayoritarios, con un 61 por ciento, frente al 9 por ciento que la considera buena o muy buena, mientras que un 27 por ciento de los encuestados por GAD3 para el diario ABC la califica de regular.