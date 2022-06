El PP denuncia que Rojo "vota en contra de pedir a Page que reduzca las listas de espera y convoque el Consejo de Salud"

lunes 27 de junio de 2022

El alcalde socialista de Guadalajara, Alberto Rojo, volvió a quedarse solo en el pleno celebrado este viernes votando en contra de la propuesta presentada por el Grupo Popular sobre las listas de espera del hospital y la puesta en funcionamiento del nuevo recinto hospitalario que, pese a su negativa, pudo ser aprobada gracias al apoyo de Vox, Ciudadanos y Aike.



En concreto, la moción defendida por el concejal Armengol Engonga pretendía que desde el Ayuntamiento de Guadalajara se instara a la convocatoria del Consejo de Salud de Área por parte de la Delegación de Sanidad de Guadalajara lo antes posible, con el fin de informar a sus integrantes sobre la ejecución, personal y cronograma real de la ampliación del Hospital Universitario de Guadalajara. Asimismo, el Grupo Popular pedía que se instara a la Junta de Castilla-La Mancha a adoptar medidas urgentes para reducir las listas de espera en el Hospital.



Durante el debate de la moción, el concejal del Grupo Popular recordó los sucesivos anuncios del presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, que el pasado 4 de marzo realizaba uno nuevo sobre el traslado del servicio de urgencias al nuevo edificio del Hospital Universitario de Guadalajara; mudanza que según el presidente se produciría el 23 de abril, pero de nuevo no se ha cumplido.



“Han pasado siete años desde que el Partido Socialista entrase a gobernar en Castilla-La Mancha y su presidente no ha sido capaz de poner en funcionamiento la ampliación del Hospital de Guadalajara a pesar de haberlo anunciado una y otra vez”, lamentaba Engonga recordando que Page y el PSOE pedían que se hiciera en cuatro años por un gobierno del PP (2011-2015) con más de 3.000 millones de euros en facturas que dejaron sin pagar y con una región en bancarrota. “Llevamos siete años de mentiras y de incumplimientos por parte del partido PSOE”, dijo el concejal del Grupo Popular detallando todos y cada uno de los anuncios fallidos realizados por Page a lo largo de los años.



Segundo hospital con más lista de espera



A su vez, el Hospital de Guadalajara cuenta con el “dudoso honor” de ser el segundo hospital con más número de pacientes en lista de espera (Quirúrgica, Consultas Externas y de Técnicas Diagnosticas) con 12220 pacientes en el mes de abril de 2022, solamente por detrás del hospital de Toledo.



El hospital de Guadalajara, según datos del Sescam del último informe del mes de abril, es el que mayor tiempo de espera quirúrgica tiene de todos los hospitales de la región en los siguientes servicios, Cirugía General (145 días), Cirugía Maxilofacial (228 días), Oftalmología (133 días) y Urología (174 días) y a su vez es el segundo hospital con más tiempos de espera en angiología (191 días), ginecología (139 días) y traumatología (163 días).



Y esperando una primera consulta externa en abril un paciente debe esperar para Psiquiatría 66.82 días, para Rehabilitación 46.87 días, Urología 64,16 días o Endocrinología 72.73 días entre otros. Tal y como se refleja en los datos aportados por el propio Sescam de listas de espera quirúrgicas en el hospital de Guadalajara en octubre de 2021 había 2011 pacientes, en noviembre 1879 pacientes “y misteriosamente en diciembre solamente había 12 pacientes (desapareciendo en un mes 1867 pacientes); pauta que se repetía en los otros hospitales de Castilla-La Mancha, existiendo una clara alteración de datos para aparecer en el Sistema de Información sobre listas de espera en el SNS con mejores datos que en el anterior informe en el cual aparecía Castilla-La Mancha con una media de 286 días de tiempo de espera quirúrgica.



“Estos datos referentes a la desaparición de pacientes de listas de espera en Guadalajara tuvieron eco tanto en prensa nacional como prensa sanitaria especializada, y por tanto dando una imagen de una pésima gestión sanitaria de nuestro hospital por parte del gobierno socialista de Garcia-Page”, según se reflejó en el contenido de la moción y se expuso durante el pleno incidiendo en que “Guadalajara no se merece este tipo de gestión sanitaria de nuestro hospital, ni la falta de transparencia y de información sobre procesos quirúrgicos o consultas externas, tampoco se lo merecen los profesionales sanitarios que trabajan en él y que soportan esta falta de recursos y de criterios de planificación y organización y una política de anuncios solamente, y a los que desde este grupo municipal queremos agradecer su trabajo y esfuerzo diario”, finalizó.