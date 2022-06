Éxito rotundo en #PedaladasPorNIPACE, 24h dando pedales con Nacho Redondo para visibilizar la Parálisis Cerebral y ayudar a NIPACE

lunes 20 de junio de 2022 , 11:15h

Nacho Redondo completó con éxito su reto Pedaladas por Nipace en la Plaza Mayor acompañado prácticamente en todo momento por personas que se acercaron al escenario a pedalear con él, charlar, dar visibilidad a la Parálisis Cerebral Infantil y Nipacear, adquiriendo los productos solidarios de Fundación NIPACE.El reto comenzó el viernes a las 17h con mucho calor pero con una gran dosis de ilusión. Además de Ramón Rebollo y Raquel de los Santos, presidente y secretaria de Fundación NIPACE, a la inauguración de esta nueva aventura de Nacho Redondo se sumaron el delegado de la JCCM, Eusebio Robles, quien estuvo acompañado de la delegada de Bienestar Social, Inmaculada Tello y el delegado de Educación, Cultura y Deportes, Ángel Fernández Montes. Por parte de la Diputación acudió el diputado de Deportes, David Pascual.Todos se subieron a la bici a primera hora para mostrar su compromiso con NIPACE y para acompañar a Nacho en un reto que se prolongó durante 24 horas. Exceptuando algunos momentos de la madrugada, Nacho Redondo siempre estuvo acompañado de personas que se sumaron a Pedaladas con NIPACE: amigos de la Fundación, personas anónimas, trabajadores de NIPACE, amigos de Nacho, colaboradores y representantes políticos e institucionales. Entre ellos, varios concejales del PP, como José Luis Alguacil o Itziar Asenjo, así como el presidente regional del partido, Paco Nuñez o la diputada castellano-manchega Ana Guarinos. El Ayuntamiento de la ciudad también estuvo muy presente durante la mañana del sábado, en la que el alcalde, Alberto Rojo, y la teniente de alcalde, Sara Simón, se subieron a la bici.El concejal de Igualdad, Ignacio de La Iglesia también se subió a la estática por la Parálisis Cerebral.En el momento del cierre estuvo el concejal de Deportes, además de los tambores de la Cofradía de la Pasión del Señor, que dieron por concluido el reto de nuestro adalid a ritmo de batucada.El presidente de Fundación NIPACE, Ramón Rebollo, se mostraba muy ilusionado y emocionado por el esfuerzo y el compromiso de Nacho Redondo: “ha sido impresionante y ha tenido mucha repercusión. Muchas personas que no nos conocían y que han pasado por la Plaza Mayor han podido conocer lo que hace NIPACE . Ha sido un día agotador pero sobre todo, emocionante y bonito”.Por su parte el protagonista se mostraba “agotado y cansado, pero muy satisfecho” después de las 24 horas sobre la bicicleta estática: “he recibido muchísimo cariño y la respuesta de la gente ha sido espectacular. Lo volvería hacer sin pensarlo a pesar de los inconvenientes. Ha sido una experiencia brutal”. Nacho Redondo y NIPACE han querido agradecer al Ayuntamiento su ayuda para realizar este reto: “la Policía Local ha estado muy pendiente de mí durante las 24 horas. Se han portado genial, estamos muy agradecidos”.Desde NIPACE queremos reiterar nuestro agradecimiento por la amabilidad, el esfuerzo y la solidaridad de Nacho, así como de las empresas colaboradoras para este reto: Chicho Lorenzo School, Grupo Fitness Proyect, Empatiza Comunicación, El Cenador de las Monjas, Benagui, TUTUVAN y Recuperaciones Alcarreñas, que no dudan en embarcarse en estos eventos para ayudar a nuestros pequeños, así como al Ayuntamiento de Guadalajara, por facilitarnos la organización de la jornada en el centro neurálgico de nuestra ciudad, la Plaza Mayor.Desde septiembre de 2021 Nacho Redondo ha llevado a cabo varios retos soliha cruzado el embalse de Bolarque a nado, ha corrido los 11K de la Media de Guadalajara, ha caminado de Molina de Aragón a Trillo y ha nadado a oscuras unido por una cuerda a Paula Taberné, quien también le acompañó en su travesía por Bolarque. Dada la buena acogida de Pedaladas por NIPACE, Nacho Redondo no descarta nuevas aventuras para seguir visibilizando la Parálisis Cerebral y poniendo en valor la labor de NIPACE.Novillada de Víctor Fernández y espectáculo de danza “Un Viaje por la Historia de La Vida”Durante la tarde del domingo tuvo lugar la novillada solidaria de Víctor Hernández en la Plaza de Toros de La Isla, en Trillo. Buena entrada y buena gente en un evento organizado por el Ayuntamiento de Trillo dentro de su fin de semana festivo ligado a la tauromaquia. Desde NIPACE queremos agradecer inmensamente esta iniciativa cuyos beneficios estaban destinados a nuestra Fundación.Además, durante la tarde del viernes se celebró el espectáculo de danza “Un Viaje por la Historia de La Vida”, en la que las alumnas del Estudio de Danza de Carmen Matey pusieron sobre el escenario del Teatro Auditorio Buero Vallejo todo su arte. Al acto acudieron Ramón Rebollo y Raquel de Los Santos, quienes agradecieron de manera personal a Carmen el esfuerzo organizativo que su pone un acto de estas características a beneficio de NIPACE.Todos aquellos que quieran seguir colaborando con nuestra causa pueden hacernos un Bizum al 02483, o bien adquiriendo los regalos de la colección Nipacea en www.tiendanipace.org