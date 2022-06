La pastelera de Guadalajara Fátima Gismero, nombrada Embajadora de la Gastronomía de Palencia

viernes 17 de junio de 2022 , 11:47h

El alcalde de Palencia, Mario Simón ha otorgado este nombramiento a la reconocida cocinera y a los otros cuatro miembros del jurado del III Campeonato de Tapas y Pinchos de Castilla y León – Palencia 2022.



Junto con Gismero también han sido nombrados embajadores Miguel Angel Expósito, cocinero estrella Michelin afincado en Torrenueva, Ciudad Real; quien se desempeña como jefe de cocina del restaurante Retama,; Rubén González, Campeón de Tapas de Galicia 2022 y quien dirige las cocinas en el restaurante El Cafetín de Pontevedra; Gorka Aginaga, Campeón de Pintxos del País Vasco, Navarra e Iparralde 2020, jefe de cocina del Bar Restaurante Iruñazarra de Pamplona (Navarra); junto a Pilar Hernández Coloma, Embajadora de marca de Bodegas Comenge y Comunicadora Gastronómica especializada en el canal Horeca, con más de 20 años de experiencia en diversos medios de comunicación y agencias de publicidad. Actualmente es también colaboradora en algunas revistas del sector gastronómico donde descubre nuevas tendencias sobre el arte del buen comer y beber.



Todos ellos recibieron su diploma acreditativo en los jardines del Hotel Rey Sancho durante el reciente campeonato de gastronomía en miniatura de Castilla y León en su tercera edición.



La gastronomía crea lazos entre personas, ciudades e instituciones



Durante la entrega, el alcalde Mario Simón resaltó lo importante que es para la ciudad que acudan profesionales de esta calidad. “Vosotros conocéis nuestras cualidades, con este nombramiento queremos que las transmitáis a vuestros clientes, lectores, seguidores y amigos. Palencia os ha recibido con los brazos abiertos, agradece el cariño que demostráis por esta ciudad viniendo y apostando por nuestra gastronomía y nuestra hostelería”.



“Muy orgullosa de este nombramiento” asegura estar Fátima Gismero, y promete hablar “bien y mucho de esta ciudad y no porque me sienta obligada por este nombramiento, sino porque Palencia me parece agradable, bonita y he comido muy bien”. Finalmente recordó que su primera cena “fueron unas patatas a la importancia que me hicieron sentir una alegría inmensa; son las mejores que he probado en mi vida, ¡¡¡ qué ricas.!!!”



Para Miguel Ángel Expósito “ser Embajador de Palencia es un premio al trabajo que nos hace ilusión. Todo un privilegio poder defender un territorio desconocido, que acabo de descubrir, pero con mucho potencial y en auge.” Ha expresado el chef del restaurante Retama, con una estrella Michelín y un Sol otorgado por la guía Repsol, situado en el lujoso Hotel La Caminera Club de Campo, en Torrenueva ( Ciudad Real.)



Rubén González ha señalado que “es un orgullo recibir un reconocimiento como este de un ayuntamiento que nos abrió las puertas desde el primer minuto acogiéndonos con gran hospitalidad y haciéndonos sentir como en casa. Me alegra enormemente ver lo que la gastronomía es capaz de unir y los lazos tan fuertes que crea entre comunidades, ciudades, instituciones… al final, entre personas”.



Por su parte, Pilar Hernández Coloma se siente agradecida por el nombramiento tan especial y asegura que va a “llevar con orgullo el nombre de Embajadora de la gastronomía palentina y darle difusión, ya que es una ciudad muy acogedora donde se come muy bien y merece ser visitada y disfrutada. Gracias por el mimo con el que nos han tratado”.



Muy agradecido por la experiencia y el título, se ha mostrado el cocinero vasco Gorka Aginaga, “gracias a Palencia por hacerme sentir parte de esta experiencia. Desde hoy mismo puedo prometer que hablaré maravillas de su gastronomía porque me ha llenado el alma y el estómago.”



La intención del Ayuntamiento es entregar ese diploma a aquellas personalidades relacionadas con la gastronomía que visiten y apoyen a la ciudad de Palencia en su desarrollo y mejora de la actividad hostelera y su gastronomía.