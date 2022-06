Tres jueves hay en el año que relumbran más que el sol : Jueves Santo, Corpus Christi y el Día de la Ascensión

Ampliar El Corpus Christi en la concatedral de Santa María La Mayor en Guadalajara. Foto : EDUARDO BONILLA

Todavía más calor en Guadalajara donde el sol no brillará en todo su esplendor este Jueves de Corpus Christi con 25ºC de mínima y 39ºC de máxima

El tiempo en Guadalajara para este jueves es de 25ºC de mínima y 39ºC de máxima con un 47% de nubes. El viento será flojo con una velocidad de 15 km/h y de dirección sureste

jueves 16 de junio de 2022 , 06:33h

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha anunciado para este jueves, intervalos de nubes altas, y de nubosidad de evolución por la tarde, cuando no se descarta algún chubasco aislado o tormenta ocasional, algo más probable en los sistemas Central e Ibérico y Sierra de Alcaraz. Habrá probabilidad de calima. T Las temperaturas mínimas sufrirán cambios ligeros, que serán descensos en el suroeste y ascensos en el resto; las máximas irán en descenso, en general ligero, salvo en el suroeste, donde suben algo. Soplará viento flojo variable tendiendo a sur y sureste en horas centrales y con algunos intervalos más intensos en la segunda mitad del día.



Las temperaturas mínimas sufrirán cambios ligeros, que serán descensos en el suroeste y ascensos en el resto; las máximas irán en descenso, en general ligero, salvo en el suroeste, donde suben algo. Soplará viento flojo variable tendiendo a sur y sureste en horas centrales y con algunos intervalos más intensos en la segunda mitad del día.



Las temperaturas oscilarán entre los 22 y los 37ºC en Albacete, 22 y 38ºC en Ciudad Real, 21 y 38ºC en Cuenca, 25 y 39ºC en Guadalajara y entre 24 y 40ºC en Toledo.



Protección Civil alerta por altas temperaturas e incendios por la ola de calor que continuará hasta el sábado.-



La Dirección General de Protección Civil y Emergencias del Ministerio del Interior recuerda que se mantiene la alerta por calor y por riesgo generalizado de incendios, en la mayor parte de la Península y Baleares, al tiempo que avisa por tormentas en Galicia y Asturias, sur de Aragón y norte de Cataluña.



La ola de calor que está azotando a España previsiblemente llegará a su fin al final del sábado cuando se prevé un descenso de las temperaturas. Hasta entonces, prevé que las temperaturas máximas seguirán altas y se alcanzarán o superarán los 40ºC en amplias zonas y las mínimas seguirán también elevadas, con valores entre los 20ºC y los 25ºC en amplias zonas del sur, zona centro y valle del Ebro.



Además, el viento de componente sur está arrastrando además polvo en suspensión que genera calimas, con la consecuente reducción de la visibilidad y este miércoles se esperan tormentas con rachas muy fuertes de viento en zonas de Galicia y Asturias, sur de Aragón y norte de Cataluña.



Las altas temperaturas, además pueden favorecer el riesgo de incendios forestales por lo que insiste en la necesidad de extremar las precauciones. Protección Civil informa de que el Ministerio de Sanidad mantiene activado el Plan Nacional de Actuaciones Preventivas por Altas Temperaturas para reducir sus efectos asociados, coordinar a las instituciones de la Administración del Estado y proponer acciones que puedan ser realizadas por las Comunidades Autónomas y la Administración Local.



Ante las altas temperaturas, Protección Civil recomienda, ante las altas temperaturas limitar la exposición al sol; mantenerse en lugares bien ventilados; ingerir comidas ligeras y regulares, ricas en agua y sales minerales, como frutas y hortalizas; beber frecuentemente agua o líquidos; vestir con ropa de colores claros, cubriendo la mayor superficie de piel posible y la cabeza.



Igualmente, aconseja evitar realizar ejercicios físicos prolongados en las horas centrales del día así como interesarse por las personas mayores y enfermas, y aquéllas que vivan solas o aisladas.



En cuanto al riesgo generalizado por incendios forestales, Protección Civil pide prestar especial atención a las normas de la comunidad autónoma sobre prevención de incendios y periodos autorizados para realizar quemas de rastrojos; evitar arrojar cigarrillos, basuras y, especialmente, botellas de vidrio que hacen efecto lupa con el sol.



Del mismo modo, recuerda que las negligencias provocan gran parte de incendios forestales, por lo que está prohibido encender fuegos u hogueras en el monte y terrenos próximos.



Asimismo, recomienda acampar solo en zonas autorizadas que cuentan con medidas de protección frente a un posible incendio y porque es más fácil su evacuación. En caso de descubrir un fuego en el inicio, pide avisar al 112 inmediatamente y en caso de que una persona resulte sorprendida por un incendio, aconseja evitar penetrar en el monte o bosque e ir siempre por zonas de gran visibilidad y libres de combustible. En caso de emergencia por incendio forestal, apunta que se debe atender siempre a las indicaciones de las autoridades competentes.



Por último, respecto al riesgo de tormentas, indica de que el mayor peligro para las personas se produce fundamentalmente en campo abierto, aunque en los núcleos urbanos también hay peligro de caída de rayos, por lo que es conveniente colocarse cerca de los edificios para protegerse.



Dentro de las viviendas Protección Civil aconseja evitar las corrientes de aire y a los conductores les indica que un vehículo cerrado puede ser un buen refugio.



En caso de que una persona se vea sorprendida por una tormenta estando en el medio del campo, aconseja no correr y permanecer en lugares elevados, como los altos de las colinas, las crestas y las divisorias así como evitar refugiarse bajo los árboles y alejarse de alambradas y objetos metálicos.