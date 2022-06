ANPE Toledo denuncia RECORTES en las plantillas de profesorado de los Centro públicos de la provincia

miércoles 15 de junio de 2022

Una decena de centros educativos públicos de la provincia de Toledo van a perder el próximo curso alguna unidad de las que actualmente cuentan.



Por ejemplo: el CEIP Pablo Iglesias de Talavera, CEIP Antonio Machado de Quintanar de la Orden, CEIP Martín Chico de Illescas, CEIP Nª Sª de la Muela de Corral de Almaguer, CEIP Fernando de Rojas de Seseña, "que coexisten con centros privados concertados en sus localidades".



Junto a los centros educativos mencionados, CEIP Rufino Mansi de Alcaudete de la Jara, CEIP Santo Domingo de Guzmán de Valmojado, CEIP Soledad Alonso de Cuerva, CEIP Conde de Orgaz de Orgaz y el CEIP San Isidro de la Pueblanueva. También han perdido unidades sostenidas con fondos públicos..



Atendiendo a la Resolución de 09/12/2021 de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, la propia Consejería se reserva la potestad discrecional de decidir los centros privados en los que sus titulares no están obligados a respetar la relación media alumno/profesor por unidad escolar, publicada en esta disposición, para mantener el concierto educativo, indica el sindicato.



FALTA DE TRANSPARENCIA



Esa situación supone "un grave perjuicio para los centros públicos en los que sí se han reducido unidades", advierte ANPE, que además "denuncia la falta de transparencia de la Consejería, que no hace entrega de la información pública solicitada" por el propio sindicato el pasado 20 de diciembre respecto al "número de alumnos matriculados en cada unidad concertada en las diferentes etapas educativas autorizadas en los centros privados concertados".



ANPE "exige que no se suprima ninguna unidad en centros públicos en las localidades en las que existan centros privados concertados" y que "se garantice, como establece la LOMLOE, la existencia de plazas públicas suficientes para asumir toda demanda, especialmente en las zonas de nueva población".