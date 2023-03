Buscan en Toledo al peligroso preso que se fugó durante su traslado en Aranjuez

miércoles 08 de marzo de 2023 , 11:47h

El delegado del Gobierno en Castilla-La Mancha, Francisco Tierraseca, no ha descartado que pudiera haber más personas implicadas en la fuga de un joven, preso por apuñalar a otro en Toledo, la semana pasada en el traslado a unos juzgados de Madrid.



A preguntas de los medios, Tierraseca ha aclarado que a este joven se le está buscando en toda España, ya que se ha cursado una orden de búsqueda por parte de la Policía Nacional y la Guardia Civil para todo el país. "Y por los lazos que pudiera tener con la provincia de Toledo, incluso Toledo capital, se le está buscando también en Castilla-La Mancha y la provincia de Toledo", ha agregado.



El delegado del Gobierno ha indicado que cuando se producen unos hechos de estas características, con un encontronazo con la Policía Nacional para fugarse, se examinan todos los posibles escenarios de la planificación de esa fuga. "No se descarta que pudiera haber más personas implicadas, pero como el cualquier investigación no se descarta ningún escenario en este caso", ha dicho.



El preso se fugó el pasado jueves durante un traslado a un juzgado de Aranjuez (Madrid) tras empujar a un agente y conseguir eludir su puesta a disposición judicial, informaron a Europa Press fuentes policiales.



El prófugo se encontraba en prisión desde que el año pasado acuchillara de gravedad a otro joven durante una discusión en las fiestas de Nambroca (Toledo).