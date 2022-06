CCOO CLM advierte de que el calor en el trabajo es un riesgo más y debe estar recogido en los planes de prevención de cada empresa

lunes 13 de junio de 2022 , 18:10h

Avisar al 112 y a los servicios sanitarios.

Colocar a la persona afectada en posición horizontal en un lugar fresco y ventilado.

Intentar enfriar la piel, impregnando la misma con compresas mojadas en agua fría, sobre todo en el cuello, cabeza, axilas e ingles.

Abanicar a la persona afectada para seguir refrescando el resto del cuerpo.

Retirarle las prendas no necesarias y mantener libres vías respiratorias.

No dejar nunca sola a la persona que ha sufrido un golpe de calor, hasta que llegue la asistencia sanitaria.

Comisiones Obreras Castilla-La Mancha intensifica su campaña informativa para prevenir posibles accidentes de trabajo a consecuencia de las elevadas temperaturas que se viven estos días en buena parte del país y en la comunidad autónoma, recuerda la responsabilidad empresarial de adoptar medidas preventivas para garantizar la salud de sus trabajadores y trabajadoras en esta materia.Raquel Payo, secretaria de Salud Laboral de CCOO CLM, ha intervenido hoy lunes en rueda de prensa para dar a conocer la nueva guía editada por el sindicato en la región, una guía que ya se está difundiendo en redes sociales también en formato vídeo, y en la que se recogen los principales aspectos a conocer sobre cómo afecta el calor en las actividades laborales, una información que también se hará llegar a los centros de trabajo y la afiliación de CCOO en las cinco provincias.“Queremos contribuir un verano más a que las personas trabajadoras sepan qué hacer y qué medidas preventivas han de tener a su disposición, pero que nadie olvide que son las empresas las responsables de proteger la salud y la seguridad de las personas trabajadoras ante los riesgos laborales, también el calor ambiental aun cuando se deba a las condiciones climáticas”, ha indicado Payo, precisamente en el inicio de una ola de calor que tiene en alerta a la comunidad y a buena parte de España.La secretaria de Salud Laboral ha explicado que “nos preocupa mucho esta situación”, por cuanto es un riesgo laboral que puede terminar en la muerte pero también afectar a medio plazo a la salud de las personas, y más cuando es un riesgo que muchas veces no se identifica en los centros de trabajo: “Desgraciadamente está muy arraigada la idea de que el calor es un peligro natural, algo que no podemos evitar, eso es un enfoque erróneo que hace que estos episodios de altas temperaturas, previsibles, no se incorporen a la prevención de riesgos laborales”.Frente a esa creencia, lo cierto es que “todas las empresas de Castilla-La Mancha deberían establecer un plan de prevención de riesgos laborales que incluya las condiciones externas que afectan a la salud y bienestar de sus plantillas, y es lo que reclamamos desde CCOO CLM, que en esos planes aparezca el llamado estrés térmico, un riesgo muchas veces olvidado que se lleva por delante la salud y en ocasiones la vida de los hombres y mujeres de nuestra tierra”.Las medidas que el sindicato propone apuntan por ejemplo a la implantación de la jornada continuada (adelantando el horario de inicio), establecer frecuentes ciclos de trabajo y descanso, proporcionar zonas de sombra o adecuar las tareas de mayor carga a las horas menos calurosas, “medidas en definitiva para la planificación y la organización del trabajo”.Las empresas, en sus planes de prevención, deben tener identificados “qué puestos de trabajo están expuestos, qué tareas son de exposición al calor extremo, y qué consecuencias puede haber”, ha detallado la secretaria de Salud Laboral, que ha remarcado el asesoramiento experto en seguridad y salud laboral que CCOO CLM tiene en las cinco provincias a disposición de los trabajadores y trabajadoras para atender cualquier consulta sobre estas cuestiones.Raquel Payo ha hecho además un llamamiento para que cualquier situación de estrés térmico sin prevenir en centros de trabajo de la región sea denunciada a la Inspección de Trabajo en Castilla-La Mancha: “La Inspección hace una labor encomiable en esta materia, animamos a reportar situaciones que puedan llevarse por delante la salud o la vida de un trabajador o trabajadora, de forma que la Inspección, con carácter de urgencia, pueda paliar esa situación”.La campaña que desde finales de la pasada semana se está difundiendo en redes sociales desde CCOO CLM recoge información concreta sobre los golpes de calor, los que se producen cuando una persona expuesta a temperaturas ambientales muy altas presenta un fracaso del sistema de termorregulación, de tal forma que su temperatura corporal sube de forma exagerada, generalmente por encima de los 40 grados. Esta situación genera “una alteración en el funcionamiento de diferentes órganos, lo que puede provocar un fallo multiorgánico y la muerte si no se actúa con el tratamiento adecuado”.Los síntomas del golpe de calor pasan por una temperatura interna que esté por encima de los 40.6 grados centígrados, taquicardia, respiración rápida, cefalea, náuseas y vómitos, piel seca y caliente, ausencia de sudoración, confusión y convulsiones, pérdida de consciencia y pupilas dilatadas. El sindicato explica también cómo actuar ante un golpe de calor, y aconseja: