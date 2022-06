Patricio subraya el compromiso de Núñez de simplificar los trámites burocráticos a los autónomos en cuanto llegue a la Junta

REDACCION x redaccionguadanewses/9/9/19 Por

viernes 10 de junio de 2022 , 05:45h

facebook twitter google+ linkedin Comentar Imprimir Enviar

La portavoz del Partido Popular de Guadalajara, María Patricio, ha subrayado el compromiso que hacía el pasado 4 de junio el presidente del PP-CLM, Paco Núñez cuando aseguró que, cuando fuera el presidente de CLM en 2023, “pondrá en marcha en el primer periodo de sesiones, una Ley de Simplificación Burocrática”.



La portavoz provincial ha insistido en la imperiosa necesidad de reducir los trámites burocráticos para que los autónomos no tengan que estar más pendientes de “rellenar formularios” que de su actividad productiva. Un autónomo, ha añadido, “no debe pasar más tiempo en la ventanilla de una administración que trabajando en su negocio”.



A su juicio, está situación la han generado las políticas de los gobiernos socialistas “y se le debe poner fin porque es un perjuicio muy grave hacia los autónomos de nuestra tierra respecto a los de otras comunidades”.



Para Patricio, el principal problema que tienen los autónomos de nuestro país y de nuestra región es que el modelo productivo de los gobiernos socialistas “no pasa por los autónomos, no creen en su trabajo, y con ese panorama es muy complicado salir adelante”.



Por ello, es vital “extrapolar” a Castilla-La Mancha el modelo económico de las comunidades gobernadas por el PP y poner en marcha medidas para favorecer a los autónomos de nuestra región. Medidas que el PP-CLM presentará en los próximos días en las Cortes Regionales como un paquete de ayudas para autónomos, aplicables al 100 por cien, de manera directa e inmediata.



La portavoz provincial ha explicado que estas ayudas pasan por poner en marcha subvenciones para pagar los intereses de los préstamos que se han solicitado durante la pandemia y que ahora les cuesta devolver y ayudas directas de liquidez para los autónomos tengan riesgo cero de entrar en quiebra por impagos.



Igualmente, ha subrayado que Paco Núñez apuesta por destinar el 50 por ciento del dinero del Plan de Empleo de los ayuntamientos para que los autónomos puedan contratar trabajadores y ayudas directas de hasta 2.500 euros para aquellos autónomos que se quieran incorporar al mercado laboral; y de hasta 3.500 euros para municipios menores de 5.000 habitantes, mujeres, jóvenes y mayores de 45 años.



Critica que Page y Bellido se nieguen a celebrar un pleno monográfico sobre fiscalidad



También ha recordado que el PP-CLM ha vuelto a pedir, esta misma semana en la Junta de Portavoces del Parlamento Autonómico, la celebración de un pleno monográfico sobre impuestos para confrontar los modelos económicos socialista y ‘popular’.



Patricio ha apuntado que Pablo Bellido, debe ser “valiente” y convocar este pleno monográfico para que Page y Núñez puedan debatir sobre la fiscalidad que quieren para nuestra comunidad autónoma.



Hoy debería de haberse celebrado en las Cortes regionales este pleno monográfico que pide el PP y seguimos sin conocer cuál es el motivo por el que el PSOE y Page se niegan a celebrarlo, desconocemos lo que esconden”.



Es evidente que con su negativa “Page ha dejado claro que no quiere hablar de su modelo fiscal en las Cortes Regionales y que no quiere poner medidas para ayudar a los ciudadanos de nuestra región”, y todo esto con la inflación desbocada.



Para Patricio, la realidad es que con Page “los castellano manchegos cada día somos más pobres, menos competitivos, tenemos más dificultades para llegar a fin de mes y los agricultores y ganaderos trabajan a perdidas porque a él no le importan los problemas de los ciudadanos”.



Finalmente, Patricio ha asegurado que en el PP-CLM, con Paco Núñez a la cabeza, “lo tenemos claro, el dinero debe estar en el bolsillo de autónomos, pymes, agricultores, ganaderos y familias. Deben ser los protagonistas de la vida diaria de Castilla-La Mancha y contar con el apoyo y el respaldo de la administración”.