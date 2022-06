Patricio subraya que el PP-CLM de Paco Núñez “está preparado para gobernar en nuestra región”

viernes 03 de junio de 2022

La portavoz del Partido Popular de Guadalajara, María Patricio, ha asegurado que el PP-CLM, de Paco Núñez, “sigue ganándose la confianza de los castellano manchegos, construyendo una clara alternativa de Gobierno liderada por Paco Núñez para que Castilla-La Mancha sea lo que quiera ser sin límites”.



Así se ha pronunciado la portavoz provincial tras conocer los resultados de una encuesta encargada por el PP-CLM que revela que Núñez podría lograr la Junta de Comunidades en las próximas elecciones autonómicas de 2023. En concreto, en la provincia de Guadalajara, ha señalado Patricio, se aprecia una línea ascendente, que se traduce en una recuperación de más de nueve puntos que devolvería un diputado más del PP a nuestra provincia “ante un PSOE en decadencia”. Nuestro objetivo, “es seguir trabajando duro para ganar las elecciones”.



Patricio ha asegurado que el PP-CLM “está preparado para gobernar” y por ello, Núñez seguirá trabajando y recorriendo cada rincón de la región para explicar a los ciudadanos “el proyecto que el PP quiere para que los castellano manchegos seamos lo que merecemos ser, una región de primera y unos ciudadanos de primera”.





Para Patricio está claro que los ciudadanos de Castilla-La Mancha “están cansados de los anuncios y promesas incumplidas” de los gobiernos socialistas es sus más de 40 años de gobierno en nuestra tierra.



Además, ha aprovechado para criticar que Page y el ejecutivo regional no adopten medidas que intenten paliar la crisis económica y social que estamos viviendo. A su juicio, es necesario que se bajen los impuestos de manera urgente, ya que, el modelo fiscal del PSOE de Page en Castilla-La Mancha y el de Sánchez en España son modelos “que solo nos hacen retroceder”.



Igualmente se ha referido al informe de Funcas que indica que Castilla-la Mancha estará “a la cola” del crecimiento económico en el año 2022. Y, también, nuestra región es la única comunidad de toda España en la que el IPC tiene dos dígitos, siendo la más inflacionista de todo el país. Esto quiere decir que los castellanomanchegos somos “cada día más pobres” que el resto de los españoles y que las políticas del PSOE de Page “no dan soluciones a los numerosos problemas que tienen los ciudadanos de esta tierra”.



Por todo ello, ha denunciado que Page “parece que vive en un mundo diferente y que no le preocupa en absoluto el sufrimiento de miles de familias castellano manchegas que están atravesando muchas dificultades para llegar a final de mes”.



Frente a la nefasta gestión económica de los socialistas, el PP-CLM seguirá luchando por una bajada generalizada de impuestos ya que, Castilla-La Mancha es la octava comunidad con mayor esfuerzo fiscal y la cuarta con menor renta per cápita, “muy alejada” de otras regiones como la Comunidad de Madrid.



Patricio ha recordado que en esta región se paga más por el impuesto de Trasmisiones Patrimoniales, más por el de Actos jurídicos Documentados, más por el Impuesto de Sucesiones y Donaciones, “y Page se niega a bajar los impuestos, e, incluso, se “inventa” nuevos impuestos como el del agua.



Finalmente ha resaltado que “el ingente trabajo” que está llevando a cabo el PP-CLM para que Castilla-La Mancha sea lo que quiera ser sin límites “lo están percibiendo los ciudadanos de nuestra tierra que están comprobando cómo el PP está creciendo, que hay partido y que estamos preparados para gobernar”.