El PP denuncia que el Gobierno municipal de Azuqueca rechaza poner los medios necesarios para mejorar la seguridad de los vecinos

viernes 27 de mayo de 2022 , 13:31h

“El Gobierno municipal de Azuqueca presume de trabajar en construir una ciudad sostenible y de vanguardia, y sin embargo no se preocupa de que las dependencias de la Policía Local sean tercermundistas y carezcan de los equipamientos mínimos necesarios”.



Así lo ha asegurado la portavoz del Grupo Popular, Aure Hormaechea, durante el debate de Pleno en el que PSOE rechazaba la propuesta del PP de aplazar la construcción del edificio multifuncional de ‘La Caja’ y priorizar la dotación de una Comisaría de Policía Local, dotada de los medios suficientes para reforzar la seguridad en el municipio y atajar los delitos y la inseguridad.



Los populares, que en su propuesta han contado con el apoyo de todos los grupos de la oposición, consideran que, en las actuales condiciones económicas y sociales, se debería aplazar un proyecto millonario como La Caja. “No decimos que no se construya, decimos que ahora no es el mejor momento, cuando hay otras cosas más importantes para la población, como es la seguridad”, subraya la portavoz del PP, rechazando los argumentos del Equipo de Gobierno. “Por mucho que insista el alcalde, un edificio para el ocio que va a costar a los azudenses más de dos millones de euros, no es una necesidad imperiosa, ni una demanda de los ciudadanos”.



Hormaechea defiende que ese dinero se destine a las nuevas dependencias para la Policía Local y a más medios para reforzar la seguridad en Azuqueca. “Parece que el equipo de José Luis Blanco no tiene interés en mejorar la seguridad de los vecinos, sino en anunciar proyectos faraónicos cuando se aproximan las elecciones, proyectos que en muchas ocasiones se han convertido en promesas incumplidas”.



En este sentido, durante el debate plenario, la portavoz del PP ha recordado algunos de esos compromisos de los Gobiernos municipales del PSOE que han quedado “en agua de borraja”. Y así, se ha referido al “auditorio que era imprescindible” y en el que se gastaron 180.000 euros para el proyecto; la pasarela sobre la A2, el aparcamiento de Renfe, el nuevo polígono industrial que los socialistas llevan prometiendo desde 2003, el centro comercial, el paseo verde o la adecuación del Plan de Ordenación Municipal, entre otros proyectos anunciados por el PSOE e incluso presupuestados, que nunca han llegado a ejecutarse.



“El alcalde no puede argumentar que La Caja tiene que hacerse porque es un compromiso y ya está presupuestada, porque él es experto en prometer y comprometerse con cosas que no hace”, lamenta la portavoz del PP, quien defiende que Azuqueca tiene otras muchas carencias que sí son prioritarias.