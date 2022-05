Merino: “Hay que quitar el tapón del socialismo en Castilla-La Mancha para que corra el agua en el campo y nuestros agricultores puedan regar y vivir dignamente”

jueves 26 de mayo de 2022

La portavoz del Grupo Parlamentario Popular en las Cortes de Castilla-La Mancha, Lola Merino, ha afirmado hoy en el Pleno del Parlamento Regional que “hay que quitar el tapón del socialismo en Castilla-La Mancha para que corra el agua en el campo, para que nuestros agricultores puedan regar y vivir dignamente, porque el gobierno de Emiliano García-Page es el único gobierno de Castilla-La Mancha que se ha permitido el lujo de perder agua en esta región”.



Así se ha manifestado durante el Debate General relativo a la situación de explotaciones prioritarias en Castilla-La Mancha, donde a este respecto, ha denunciado que “el tapón del socialismo de Page ha traído recortes de agua en el Guadiana, persecución a los agricultores a los que fríen con sanciones millonarias, recortes en el Júcar, donde Page ha perdido más de la mitad de las dotaciones de agua para riego, y recortes en el Campo de Montiel , donde Page ha permitido que se pierdan los 15 hm3 aprobados por el Gobierno de Rajoy, con 11 hm3 para el regadío del olivar y 4 hm3 para abastecimiento humano”.



La portavoz de los populares en las Cortes Regionales ha denunciado que “Page y su consejero de Agricultura llevan 7 años prometiendo a los agricultores la regularización de 1.600 pozos de explotaciones agrarias prioritarias y no han regularizado ninguno”.



“Siete años mintiendo malintencionada y reiteradamente, sin sonrojarse, con numerosos e interminables anuncios prometiendo a los agricultores, ganaderos y regantes con titulares grandilocuentes y es todo mentira”, ha asegurado.



Para corroborar esta afirmación, Merino ha detallado todos los anuncios hechos públicos por el consejero Martínez Arroyo y Page a lo largo de los últimos 7 años sobre la regulación de los pozos del Alto Guadiana, preguntando “si no les da vergüenza engañar tanto, con tantas mentiras y durante tanto tiempo a tantos agricultores y ganaderos a los que llevan tomando el pelo y faltando al respeto de una manera tan descarada”.



“Esto es el socialismo en Castilla-La Macha, ha manifestado la portavoz del Grupo Popular en las Cortes Regionales, el mismo socialismo que el de España, mentirosos compulsivos como Pedro Sánchez, que engañan y traicionan a nuestros agricultores y ganaderos, que nos sueltan el mitin de que el agua es vida y matan a nuestros agricultores sin regularizar ni un solo pozo en 7 años”.



Lola Merino ha lamentado que “ mientras que nuestros agricultores y ganaderos son los que fijan población y los que generan empleo del de verdad, los socialistas que gobiernan en Castilla-La Mancha los fríen a impuestos y los asfixian con altos costes de producción para recaudar y colocar a sus amiguetes como altos cargos en el comisionado de la despoblación, en Geacam, en la fundación Impulsa, en Gicaman, en el IVICAM, en la Agencia del Agua y en tanto chiringuitos sectarios y partidistas creados para colocar a sus amiguetes”.



“Este es el socialismo de Castilla-La Mancha, el que no ha traído ni un hm3 de agua ni para los pozos, ni para el abastecimiento humano, ni para la agricultura, ni para la ganadería ni para la industria agroalimentaria”, ha concluido.