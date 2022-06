SE NECESITAN más guardias civiles en Castilla La Mancha

domingo 12 de junio de 2022 , 18:53h

AEGC CONSIDERA INSUFICIENTE EL AUMENTO DE EFECTIVOS DE GUARDIAS ALUMNOS EN CASTILLA LA MANCHA PARA GARANTIZAR LA SEGURIDAD DE SUS CIUDADANOS



El próximo mes de julio se incorporarán a las distintas unidades de la Guardia Civil los poco más de 2.000 guardias alumnos que han estado formándose en la Academia de Baeza y en el Colegio de Guardias Jóvenes de Valdemoro. Una cifra claramente insuficiente, 50 menos que la promoción anterior, para dar respuesta a la falta de efectivos que viene denunciando la Asociación Española de Guardias Civiles, AEGC, desde antes de la crisis económica de 2008, cuando se congeló la oferta de empleo público.



Estos guardias alumnos que ahora se van a incorporar a sus nuevos destinos deberían terminar allí su proceso formativo, pero por las necesidades urgentes de personal no será así exactamente.



En cada unidad se les está esperando para aliviar el volumen de trabajo, es decir, como la necesidad aprieta deberán hacer de guardias civiles profesionales cuando no lo son y se van a encontrar en situaciones para las que no tienen experiencia. Poco más de 2.000 alumnos que van a salir de Baeza y Valdemoro sabiendo que ellos son los miembros de las FCSE de tercera división, se incorporaran sin la medida de protección más importante que ya tienen los alumnos del Cuerpo Nacional de Policía: UN CHALECO ANTIBALAS DE DOTACIÓN.



Con el reparto de efectivos de la 127 promoción que han hecho desde la DGGC en AEGC no sabemos cómo pretenden que la España rural solucione su problema de falta de efectivos y, por tanto, de seguridad ciudadana. Y eso que la comunidad de Castilla La Mancha ha sido de las pocas que salen reforzadas con respecto al reparto de la última promoción, más de 160 efectivos frente a los 139 de la anterior. No obstante para la Asociación Española de Guardias Civiles el refuerzo sigue siendo escaso para los puestos de esta comunidad que tienen que velar por la seguridad ciudadana de una de las demarcación muy extensa y desperdigada. Puestos con escasos componentes que en el mejor de los casos solo les permite abrir en horario de oficina, las patrullas tienen que ser conjuntas y tienen puestos que directamente han cerrado por falta de efectivos, Guadalajara es un ejemplo de este problema.



Desde AEGC llevamos años reclamando más efectivos para dar respuesta a los problemas de seguridad que tiene nuestra comunidad, que también se ve afectada en estas fechas por la operación paso del Estrecho ya que su territorio es paso obligatorio para los que desde Europa regresan a sus países de nacimiento.