Este sábado comienza en Alocén la I Copa de España de SUP-RACE

sábado 07 de mayo de 2022 , 12:08h

Durante los últimos días, han tenido lugar en Guadalajara y Alocén, diversos actos de presentación de la I Copa de España de SUP-RACE, LARGA DISTANCIA que tendrá lugar este próximo fin de semana (7 y 8 de mayo), en el embalse de Entrepeñas.



Así, por ejemplo, la plaza de Alocén (Guadalajara) fue escenario de una de las actividades informativas de este destacado evento náutico. Al acto, acudieron Paloma Soriano y Sergio García, en representación de la junta directiva del club deportivo Orillas de Alocén, Jesús Ayuso, como alcalde del municipio de Alocén, así como otros representantes de la organización y diversos colaboradores.



El evento, será organizado por el club deportivo Orillas de Alocén, en colaboración con el Ayuntamiento de Alocén, Diputación de Guadalajara, Federación Española de Surf y un amplio número de empresas y entidades colaboradoras, tanto públicas como privadas.



En palabras del alcalde del municipio de Alocén, Jesús Ayuso, “esta competición deportiva, puede ser, sin duda una enorme oportunidad de conocer las posibilidades deportivas y turísticas de la localidad y del embalse de Entrepeñas”. Igualmente, señaló su satisfacción por haber podido buscar una solución para la reapertura de la Escuela de Vela y de sus instalaciones deportivas tras más de 10 años de prolongado cierre.



Igualmente, los miembros de la junta directiva del club deportivo Orillas de Alocén, que asistieron a esta presentación del evento, manifestaron el enorme esfuerzo realizado en las instalaciones de la Escuela Municipal de Vela de la localidad, durante los dos últimos años, para poder reacondicionar todas las infraestructuras y edificios para poder llevar a cabo eventos y competiciones náuticas, así como todo tipo de cursos y actividades de enseñanza de los deportes acuáticos.



REINAUGURACIÓN DE LA ESCUELA MUNICIPAL DE VELA DE ALOCÉN

Igualmente, esta competición de Paddle Surf Race, va a ser el momento de dar a conocer la reinauguración de la Escuela Municipal de Vela de Alocén, gestionada por el Club Deportivo Orillas de Alocén tras el convenio recientemente firmado con este ayuntamiento ribereño de Entrepeñas tras más de once años de cierre de sus instalaciones en el año 2011.



Desde el año 2020, se comenzaron a organizar actividades formativas, deportivas y competitivas en la Escuela de Vela de Alocén, si bien, en ese año 2020 y 2021, tan sólo se hizo uso de los edificios que se usaban como almacén de materiales náuticos. Ya en este año 2022 y tras muchos trabajos de reacondicionamiento del edificio de la residencia deportiva y de la revisión de las infraestructuras principales, es ahora cuando la Escuela Municipal de Vela de Alocén, se va a presentar nuevamente, con todo su potencial, con mucha ilusión y numerosos proyectos educativos, formativos, turísticos y deportivos.



COPA DE ESPAÑA DE SUP-RACE 2022

La competición se disputará el próximo domingo 8 de mayo, si bien, en la jornada previa del sábado 7 de mayo, tendrán lugar un amplio número de actividades deportivas y musicales, así como competiciones populares de paddle surf y un clínic de iniciación deportiva al deporte del paddle surf.



La modalidad deportiva, del SUP (Stand Up Paddle), popularmente conocido como Paddle Surf o surf de remo, es una modalidad deportiva, cuyo auge y desarrollo en los últimos años ha sido extraordinario.



El paddle surf, es un deporte acuático de deslizamiento sobre el agua con una tabla, con la utilización de una pala como medio propulsión estando de pie sobre una embarcación rígida o hinchable.



Es sin duda uno de los deportes náuticos más asequible y accesible para los aficionados. Los embalses, como el embalse alcarreño de Entrepeñas, son sin duda, lugares muy adecuados para su práctica.



Esta competición de SUP Race a celebrar en Alocén será puntuable para la Copa de España de la Federación Española de Surf 2022



Se espera la presencia de más de un centenar de participantes llegados de diferentes comunidades autónomas, a los que sin duda esperan los organizadores, que se vean sorprendidos por el entorno donde van a realizarse las competiciones.



Son muchos los aficionados locales que ya se han inscrito en la competición, muchos de ellos miembros del club Orillas de Alocén, como Pilar Prieto, presidenta de este club deportivo alcarreño, que además de conocida por sus triunfos en Windsurf, es igualmente una apasionada del Paddle Surf.



Todavía están abiertas las inscripciones, por los que se anima a los más rezagados a que se animen a participar en un fin de semana, donde las previsiones meteorológicas anuncian buen tiempo.



De las muchas categorías convocadas, destaca sin duda la categoría Elite, con deportistas de un altísimo nivel competitivo.



Por parte de los organizadores, se ha anunciado el acondicionamiento de una zona de acampada y auto caravanas para los participantes, así como una oferta de alojamiento en las habitaciones de la residencia deportiva de la escuela de vela con capacidad de 60 plazas.



Además, son diversos los expositores que van a acompañar con sus stands la oferta de productos relacionados con la práctica del deporte del Paddle Surf.



Otras actividades previstas, serán los conciertos musicales, los foodtrucks, la competición de tablas de SUP hinchables, e incluso una competición amistosa de Voleyplaya.



En cuanto a los alojamientos, muchos de los participantes ya han reservado habitaciones tanto en Alocén, como en otros pueblos ribereños como Sacedón, Pareja, Durón, El Olivar, Budia, Chillarón y en otras localidades próximas.