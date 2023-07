Bronce para Alfonso Tertre del CD Orillas de Alocén de Guadalajara

jueves 06 de julio de 2023 , 03:24h

Esta prestigiosa competición internacional de Fórmula Windsurf, avalada por las federaciones española y portuguesa de Vela, reúne anualmente, y alternativamente en cada país, a los mejores regatistas de España y Portugal en un evento singular que goza de gran popularidad entre los aficionados a esta modalidad de tabla a vela.La regata estuvo organizada por el club de Vela de Lagos y al tratarse de un evento “open” pudieron participar también regatistas de otros países, como fue el caso de los windsurfistas brasileños, Ricardo Conde y Carlos Isaac.Alfonso Tertre, deportista de la Federación de Vela de Castilla la Mancha y socio del club deportivo Orillas de Alocén de Guadalajara, hizo una gran regata, consiguiendo un meritorio tercer puesto en la clasificación del Campeonato Ibérico de Fórmula Windsurf 2023.Tertre, es bien conocido en la provincia de Guadalajara por haberse manifestado durante muchos años a favor de la reapertura de la Escuela de Vela de Alocén y haber sido socio fundador del club Orillas de Alocén. Actualmente es un socio de base del club y acude frecuentemente a entrenar al embalse de Entrepeñas.Además, Tertre, forma parte del equipo de regatas SURF3 www.surf3.es y como técnico de la federación de vela de Castilla la Mancha participa en la formación de auxiliares de monitores de windsurf y vela y colabora en la preparación técnica de nuevos regatistas infantiles y juveniles de windsurf en la provincia de Guadalajara y también de las demás provincias de Castilla la Mancha.La Clase o modalidad denominada Fórmula Windsurf, es muy similar a la embarcación de windsurf que se utiliza en las competiciones olímpicas, si bien en el caso de la Clase Olímpica llamada IQ Foil, utilizan un ala para navegar sobre el agua.La Clase Fórmula Windsurf es probablemente la modalidad de tablas a vela más popular de cuantas existen y está reconocida tanto a nivel nacional como internacional. Los participantes de esta modalidad de windsurf, lo hacen sobre una embarcación de 1 metro de manga, eslora de menos de 2,50 metros y velas entre 9 y 12 metros aproximadamente.En el primer día de competición, las condiciones de navegación fueron, a partir de la tarde, espectaculares, con vientos constantes entre 16 y 19 nudos. La organización montó un recorrido barlovento-sotavento, de aproximadamente 1.2 millas y una duración de unos 20 a 25 minutos por prueba. Así, se completaron 4 mangas puntuables de las que finalmente pudo descartarse el peor resultado de cada participante.Ya desde el inicio de la competición, se pudo ver una gran rivalidad entre los dos principales aspirantes a la victoria. De este modo, tanto el portugués Vasco Chaveca, como el español Roberto Ortiz, conseguían situarse en los dos primeros puestos parciales de las tres primeras rondas de la regata y sin dar opción al resto de participantes de acercarse a la cabeza de la flota.En la cuarta y última manga de la primera jornada de este campeonato, fue el andaluz Roberto Ortiz quien quiso tomar la iniciativa, pero una caída le relegó hasta el cuarto puesto en esa ronda.Tras Chaveca y Ortiz, fueron los brasileños Conde e Isaac quienes ocuparon la tercera y cuarta plaza respectivamente, si bien, no puntuaban para el campeonato Ibérico al no pertenecer a un país ibérico.El castellano manchego Alfonso Tertre, realizó una competición muy regular y ocupó una destacado 5º puesto de la general, siendo un tercer puesto en la cuarta prueba su mejor resultado parcial.El domingo 2 de julio, se presentó con mucho calor y sin apenas viento. El comité organizador, esperó a las 5 de la tarde para dar por finalizado el campeonato al no darse las condiciones mínimas de navegación necesarias y dando por válidos los resultados de las 4 pruebas realizadas el día anterior.Tras la finalización de la regata tuvo lugar la ceremonia de entrega de premios, mostrando el club organizador y los representantes municipales de Lagos, el interés por organizar un gran evento de Fórmula Windsurf en el próximo año 2024.En la clasificación oficial del Campeonato Ibérico de Fórmula Windsurf de este año 2023, quedaron apartados aquellos regatistas que no compiten con licencia federativa portuguesa o española.Así, se proclamó nuevo campeón ibérico de Fórmula Windsurf 2023 el portugués Vasco Chaveca, siendo subcampeón el español de El Puerto de Santa María (Cádiz), Roberto Ortiz y tercero el castellano manchego Alfonso Tertre, quien ascendió dos puestos de la clasificación que estaban ocupados por dos windsurfistas brasileños.La primera mujer de la clasificación de la regata fue la también española Mónica Arche, si bien, al estar residiendo en Portugal, participó y se clasificó con licencia de ese país.CLASIFICACIÓN DE LA REGATA:1º- Vasco Chaveca (Portugal)2º- Roberto Ortiz (España)3º- Ricardo Conde (Brasil)4º- Carlos Isaac (Brasil)5º- Alfonso Tertre (España)6º- José Manero (Portugal)7º- José Ribeiro (Portugal)8º- Joao Pedro Santos (Portugal)9º- Mónica Vicente Arche (Portugal)10º- José Carlos Reis (Portugal)CLASIFICACIÓN FINAL DEL CAMPEONATO IBÉRICO DE FÓRMULA WINDSURF 20231º- Vasco Chaveca (Portugal)2º- Roberto Ortiz (España)3º- Alfonso Tertre (España)4º- José Manero (Portugal)5º- José Ribeiro (Portugal)6º- Joao Pedro Santos (Portugal)7º- Mónica Vicente Arche (Portugal)8º- José Carlos Reis (Portugal)9º- Carlos Amorin (Portugal)10º- Guilherme Chaveca (Portugal).11º- José Reis (Portugal)