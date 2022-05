San Isidro vuelve pisando fuerte

Se recuperan los escenarios tradicionales con Carabanchel, Centro y Arganzuela acogiendo gran parte de las actividades, aunque no faltan propuestas en los 21 distritos

sábado 07 de mayo de 2022 , 11:40h

Es el patrón y, por tanto, nunca se aleja. Pero, después de dos años muy duros, el humilde labrador vuelve pisando fuerte para devolver a los madrileños la alegría que la pandemia ensombreció. Aunque el grueso de la programación, preparada por el Área de Cultura, Turismo y Deportes, se concentra en el fin de semana de la fiesta, no faltan propuestas otros días. Hay música, mucha música, y no sólo castiza, que también. Y muchas actividades para disfrutar en familia. Atento, seguro que tendrás dificultades para elegir.



El arranque lo protagonizará el actor Antonio Resines, encargado este año de dar el pregón desde el balcón del Ayuntamiento en la plaza de la Villa. Pero hoy mismo, en Carabanchel ya empiezan las actividades y los conciertos en la Pradera y el Puente de Toledo. Y es que este año las fiestas recuperan sus espacios tradicionales – la Pradera, las plazas de la Villa y Mayor, Las Vistillas y la plaza de Matadero- por lo que Carabanchel, Centro y Arganzuela son los distritos más ‘isidreros’ pero en todos hay actividades y propuestas para disfrutar de la semana ‘grande’ madrileña sin salir del barrio.



El despliegue del grueso de la programación se iniciará el viernes, 13. A partir de las 20:00 h, en el escenario del jardín de las Vistillas se sucederán en el escenario Francisco Vicente Conesa, FRANVVI, presentando Bollikao y un adelanto de sus próximos temas. A las 21:30, la banda vizcaína independiente con más proyección internacional, Belako, llevando en directo la edición deluxe de su disco más ambicioso: Plastic Drama, y, cerrando la noche, Red Axes, a las 22:45 h, el dúo israelí de música electrónica con una ecléctica gama de sonidos con influencias del house, el rock de garaje, el post punk, el rock psicodélico y el tecno.



Al escenario grande de la Pradera subirán ese día también, a las 20:30 h, Nacha La Macha en un concierto en el que mezclará sus nuevos temas con los de grandes divas como Rocío Jurado, Isabel Pantoja o Rocío Dúrcal. Y en Matadero, a las 23:00 h, Acid Arab, el quinteto que mezcla tecno, acid y música árabe y que estrena su disco Jdid en poderoso directo.



Grandes nombres, nuevos nombres

Si se mira el programa, no deja de suscitar sorpresa la unión de tantos artistas consolidados compartiendo cartel: OBK (viernes 13, 22:15 h, en Carabanchel), que celebra sus 30 años de vida llevando el pop electrónico por España, Europa y Latinoamérica; Amistades Peligrosas (día 14, 21:30 h, Plaza Mayor), Los Rebeldes (sábado, 14, a las 21:00 h en Las Vistillas), Los Chichos o Medina Azahara (día 14, a las 21:30 h y el 15, a las 22:30 h, respectivamente en la Pradera), o los míticos The Skatalites (domingo 15, 23:00 h, en Las Vistillas), con sus casi seis décadas llevando los ritmos de su Jamaica natal por el mundo.



Junto a ellos nombres más nuevos, pero de enorme proyección. Hablamos de Arkano, coronado en 2009 Campeón Nacional de la Red Bull Batalla de los Gallos con tan solo 15 años, lo que le abrió la puerta grande del rap nacional (sábado 14, 21:30 h en Matadero); Bronquio o, lo que es lo mismo, Santiago Gonzalo, que llevará a Matadero, también el 14, a las 23:00 h, un despliegue sonoro capaz de reventar cualquier pista de baile, o Maikel Delacalle (14, a las 23:00 h), el rapero tinerfeño que es uno de los referentes de la música urbana actual.



En la Pradera, el sábado, levanta el telón Petit Pop, a las 18:30 h con un concierto participativo con canciones para toda la familia. Les sigue, a las 20:00 h, un Jaime Lorente que ha pasado de ‘atracador’ en La casa de Papel a embarcarse en un viaje musical en el que transita por el hip hop, la electrónica y el pop, y Derby Motoreta’s Burrito Kachimba, el quejío psicodélico de la actualidad, nominados a los Goya por el tema principal de Las leyes de la frontera (el 14, a las 23:00 h). El domingo abre la tarde, a las 18:00 h, La Chica Charcos and The Katiuskas Band, con un divertido espectáculo para toda la familia donde música, poesía y cuentos se mezclarán de manera verosímilmente inverosímil. Cecilia Zango le toma el testigo a las 19:30 h con sus canciones, llenas de poesía, en las que retrata sus orígenes a base de reminiscencias flamencas y árabes en himnos generacionales a base de hip-hop, r’n’b, trap o reggae. Y, a las 19:00 h Rojuu, un ‘veterano’ con solo 18 años, presentando en directo Kor Kor Lake, su sexto álbum.



Y si no tienes suficiente, Rita Payés, la joven trombonista y cantante catalana, actuará en la Plaza Mayor (sábado 14, 20:00 h); el nuevo pop del joven artista de raíces bielorrusas, Ruslan Mediavilla, Rusowsky (Vistillas, el sábado, a las 22:30 h); Tarquim y su nuevo disco A Cuba (Vistillas, domingo, a las 21:30 h) y Ana Fernández-Villaverde, o lo que es lo mismo ‘La bien querida’, (Matadero, sábado, a las 20:00 h)



Madrid, Madrid, Madrid… chotis y más

Chotis, zarzuelas, cuplés, sonidos que embriagan el aire de Madrid en estas fechas a cargo de agrupaciones, cantantes y de la Banda Sinfónica Municipal de Madrid, encargada desde hace más de un siglo de custodiar y divulgar nuestro patrimonio musical. Por lo pronto, en la noche del viernes 13, esta formación, dirigida por Jan Cober, ofrecerá un concierto en la Plaza Mayor con un repertorio castizo con Agua, azucarillos y aguardiente, La Revoltosa o La Gran Vía.



Y al día siguiente, sábado 14, a las 12:00, también en la Plaza Mayor llega la XXXVIII edición del Festival de Danzas Madrileñas con cinco asociaciones que nos acercarán a las expresiones del folclore más madrileño. Una hora antes, a las 11:00 h en Las Vistillas, la Federación de Grupos Tradiciones Madrileños pondrá música, letra y baile a la historia madrileña con actuaciones castizas, goyescas y castellanas.



El día grande, el 15, más música madrileña en Las Vistillas. Por la mañana, a las 12:00 h, ¡Madrid: Baila con nosotros al son de nuestra música!, una invitación a formar un cuerpo de baile intergeneracional para disfrutar del folclore madrileño, con la asociación cultural Arrabel, las de coros y danzas de Madrid y Francisco de Goya, la universitaria de danza El Candil y la folclórica Villa de Madrid. Todas enseñarán pasos y coreografías de la Escuela Bolera Madrileña y de la música y danzas castellanas.



Ya por la tarde, dos ‘clásicas’: Mari Pepa de Chamberí, a las 17:00 h, y Olga María Ramos, la intérprete e investigadora más representativa del cuplé, a las 18:00 h.



Madrid vuelve a demostrar que es única porque suma siempre. Por eso el sábado 14, a las 11:00 h, en Matadero, siete grupos de música y bailes populares de Cataluña, País Vasco, Castilla y León, Asturias, Extremadura, Castilla-la Mancha y Galicia mostrarán la belleza y colorido de sus tradiciones, desde las torres humanas de los Castellet, las jotas y las muñeiras hasta las rondeñas, seguidillas o fandangos.



El flamenco se enriquece con Flamenco Madrid, y, aunque nos ocuparemos en otra entrada, te damos algunos apuntes para abrir boca. El escenario de todos es Matadero. El dicotómico Lin Cortés, que alía las raíces del flamenco con el rock más eléctrico, llegará el viernes, 13, a las 21:30 h.



El domingo, 15, mañana flamenca. A las 12:00 llega El Rumbódromo, coreografía de la Compañía de José Manuel Álvarez, un artista que hibrida el flamenco con otros lenguajes del cuerpo y reivindica la rumba como danza social. Una hora más tarde, a las 13:00 h, clase magistral del maestro Juan Paredes para que los profanos adquieran conocimientos básicos para apreciar mejor este arte.



DJs para cerrar las noches

Para echar el cierre a la noche, las mezclas de los DJ, muchos de ellos con nombre de mujer. En Las Vistillas, el sábado, 14, a las 23:45, Silvia Jiménez, alias JASSS, y su cóctel de música electrónica experimental, free jazz, rítmica africana, ambient pop y arrebatos industriales. El domingo, a las 0:15h, otra mujer, Andy Grey, responsable de programación de Radio Gladys Palmera y conductora del programa de electrónica Don’t Kill My Vibes.



En la Pradera, un dúo con 12 años de trayectoria se adelanta al fin de semana. Es ELYELLA con su impactante arquitectura sonora llena de electrónica, pop y rock, el viernes 13, a las 00:00 h. La noche del sábado, a las 00:15h Silvia Superstar, la que fuera cantante de Arolíneas Federales y líder, más tarde, de The Killers Barbies, llevará una de sus sesiones llenas de soul, rock 50s, surf, garage, pop e indie. Y el domingo, despidiendo noche y fiestas, a las 00:15 h, la ex-Chillers y ex-Monterrosa, Rocío Saiz, cuyos DJ sets exploran desde el pop alternativo más bailable hasta los clásicos cañís.



Y en Matadero, el domingo, a las 22:30 h, los compostelanos Eloi Vázquez y Yayo V. Codesido, DJs y promotores de El Cuerpo Del Disco, traen mucho baile con una sesión en la que caben desde disco orquestal, boogie, house y hi-nrg hasta producciones electrónicas actuales y de los 80.



Nueva edición de los ‘Villa’ y los 40 Classic



Espacio aparte tiene en el programa los Premios Rock Villa de Madrid, que cumplen este año su cuadragésimo segunda edición, convirtiéndose en el certamen más veterano y reconocido de España. Morreo, Parquesvr y Free Sis Mafia, los tres grupos ganadores de esta edición en la que se ha batido el récord de participación con 647 inscripciones, actuarán en la ceremonia de entrega de estos galardones el sábado 14, a las 18:00 h, en las Vistillas. El palmarés lo completan Alison Darwin, Vermú y Compro Oro, que han ganado los Premios Radio 3, AIE y Sol Música, respectivamente. Todos ellos están llamados a seguir la estela de nombres como el Gran Wyoming, Alaska, Obús o Derribos Arias.



Y tampoco podían faltar otros clásicos, los 40 CLASSIC, que vuelven a la Plaza Mayor el día 15, a las 18:00 h, con las actuaciones de Nena Daconte, Tam Tam go y Nacha Pop, un homenaje a London Calling, de The Class, y dos sesiones de DJ.