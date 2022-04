El Tribunal Supremo ADMITE el recurso del coronel de la Guardia Civil De los Cobos CONTRA la sentencia que avaló su cese

viernes 29 de abril de 2022

La Sección Primera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo ha admitido a trámite el recurso de casación interpuesto por Diego Pérez de los Cobos contra la sentencia de la Audiencia Nacional del pasado septiembre que avaló la legalidad de su cese como coronel jefe de la Comandancia de la Guardia Civil de Madrid.



A De los Cobos se le abre así una puerta para anular la resolución de la Audiencia que rectificó la decisión inicial que adoptó el titular del Juzgado Central de lo Contencioso-administrativo número 8 del citado tribunal, que sí estimó así el recurso presentado por el coronel de la Guardia Civil contra su cese en mayo de 2020 por una “pérdida de confianza”, acordado por el secretario de Estado de Seguridad y ratificado por el ministro Fernando Grande-Marlaska.



La Audiencia precisó entonces que el cese no discutía ni “la idoneidad del cesado” ni su “capacidad profesional” para ejercer el mismo, “sino la pérdida de confianza” y consideraba que “las razones subjetivas de la autoridad que lo designó” estaban “amparadas por la decisión libre de cesarle”.



El coronel de la Guardia Civil Diego Pérez de los Cobos fue cesado por no informar a Interior de la investigación al entonces delegado del Gobierno en Madrid, José Antonio Franco, por autorizar las manifestaciones del 8-M en 2020. Pero para los magistrados de la Audiencia Nacional, el relevo fue legal y no hubo desviación de poder, por lo que descartó la reincorporación a su puesto, tal y como reclamó el mando del Instituto Armado.