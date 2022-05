El Tribunal Supremos ratifica que la Generalitat SÍ DISCRIMINÓ a la Policía Nacional y Guardia Civil en la vacunación del COVID

viernes 13 de mayo de 2022 , 20:04h

Nuevo varapalo a la Generalitat. El Tribunal Supremo ha inadmitido el recurso de la Generalitat de Cataluña contra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) que confirmó el trato discriminatorio del Gobierno autonómico en la vacunación de la Policía Nacional y la Guardia Civil frente a la Covid 19.



La Sección de admisión de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Supremo ha dictado una providencia, a la que ha tenido acceso Efe, en la que inadmite a trámite del recurso contra la sentencia del TSJC que condenó a la Generalitat por el "trato injustificado y discriminatorio" que tuvo con los policías nacionales y los guardias civiles durante la vacunación con respecto a los Mossos d'Esquadra.



El TSJC condenó al Govern por su "falta total de iniciativa" para vacunar a los agentes de la Policía Nacional y la Guardia Civil destinados en Cataluña y le acusó de haber "retrasado" la inmunización de estos policías.



Un fallo que avala el Supremo que dice que "no se aprecia el planteamiento de un problema jurídico que trascienda del cariz marcadamente casuístico que presenta el litigio, sino más bien una discrepancia con respecto a la interpretación y a la valoración efectuadas por la Sala de instancia no suscitándose, por tanto, problema hermenéutico alguno que justifique la conveniencia de un pronunciamiento de la Sala".



La sentencia, continúa, contiene cifras de evolución, fechas de diferencia y ritmo de vacunación para llegar a la "conclusión de que la administración autonómica no dispuso de la misma voluntad y empeño en la protección sanitaria de los cuerpos nacionales", sin que se puedan considerar que dichos datos sean simples elementos subjetivos, como sostiene la Generalitat en su recurso.



El sindicato Jupol, mayoritario en el Consejo de la Policía, ha manifestado que esta resolución judicial "nos hace más fuertes y nos empuja a seguir luchando para que desaparezcan las desigualdades y la discriminación de Policía Nacional y de Guardia Civil en Cataluña, supone un paso más en nuestra lucha por acabar con la desigualdad, el trato injusto y desfavorable que sufren nuestros compañeros en esas zonas".



Jupol ha recalcado que "solo ha pedido lo que corresponde según el plan de vacunación elaborado a nivel nacional. Un proceso de vacunación que la Generalitat sí que cumplió para los Mossos, pero negó de manera reiterada a Guardia Civil y Policía Nacional".