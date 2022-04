El tiempo en Sigüenza para este domingo es de 7ºC de mínima y 19ºC de máxima con un 89% de nubes y una probabilidad de lluvia del 8%

Ampliar Foto : EDUARDO BONILLA

8ºC de mínima y 23ºC de máxima con rachas de viento de hasta 18 km/h este Domingo de Ramos en Guadalajara (...quien no estrene nada, se le cae las manos)

El tiempo en Guadalajara para este domingo es de 8ºC de mínima y 23ºC de máxima con un 80% de nubes y una probabilidad de lluvia del 17%. La velocidad del viento será de 18 km/h soplando de dirección sur.

domingo 10 de abril de 2022 , 07:23h

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha anunciado para este domingo en Castilla-La Mancha, cielos nubosos en el nordeste y en zonas de La Mancha al principio, con nubosidad baja y brumas o probabilidad de algún banco de niebla matinal, tendiendo a disipar en las horas centrales, excepto en la Serranía de Cuenca.



Habrá intervalos de nubes altas en el resto que se extenderán a toda la Comunidad, con algo de nubosidad de evolución en el Sistema Central y tendiendo a poco nuboso en la mitad oeste por la tarde.



Posibilidad de cielos turbios por polvo en suspensión en la mitad oriental.



Las temperaturas mínimas tendrán cambios ligeros. Las temperaturas máximas con pocos cambios en el extremo sureste y en aumento en el resto, que será notable en la mitad occidental. Soplarán vientos flojos con predominio de la componente este, aumentando a mediodía y girando a sureste y sur con rachas muy fuertes en cotas altas del Sistema Central al final del día.



Las temperaturas oscilarán entre los 6 y los 19ºC en Albacete, 7 y 24ºC en Ciudad Real, 8 y 21ºC en Cuenca, 8 y 23ºC en Guadalajara y entre 9 y 24ºC en Toledo.



“Domingo de Ramos, quien no estrena se le cae las manos”.-



"El que no estrena el Domingo de Ramos, se le cae las manos" o "Domingo de Ramos, quien no estrena se condena" completan la lista de refranes que apuntan a esta fecha, que marca el inicio de la Semana Santa.



Estrenando o no, y como bien indica el nombre, los ramos son la verdadera tradición de este día.



Las ramas de olivo acompañan a los fieles en la celebración de la misa del Domingo de Ramos, conmemorando la aclamación del pueblo de Jerusalén a la llegada de Jesucristo.