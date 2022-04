El PP advierte que Page quiere esperar a que pasen las elecciones de mayo de 2023 para volver a recuperar el "impuestazo al agua"

viernes 08 de abril de 2022 , 16:55h

La secretaria general del Partido Popular de Castilla-La Mancha, Carolina Agudo, ha denunciado hoy que los alcaldes socialistas representados en la FEMP han cumplido la orden de Page para que rechacen la propuesta del PP-CLM de derogar el “impuestazo” al agua que él mismo se ha inventado.



“Los alcaldes socialistas de Castilla-La Mancha bajo la orden de Page han votado en contra de suprimir el impuesto que Page se ha inventado por el hecho de tener un grifo de agua”, ha indicado.



Así se ha pronunciado Agudo, en Cuenca, donde ha lamentado que el anuncio de Page de suprimir este impuesto ha sido todo un engaño, y ha asegurado que es una “vergüenza” que el Gobierno regional quiera ocultar a los castellanomanchegos que quiere esperar a que pasen las elecciones de mayo de 2023 para volver a recuperar este nuevo impuesto.



Así mismo, ha recordado que el PP-CLM lo que quiere es que este nuevo impuesto se elimine en sede parlamentaria, y ha señalado que el GPP ha presentado una iniciativa para eliminar el “impuestazo” creado por Page. “En tiempos de crisis la única receta que tiene Page para nuestra región es crear nuevos impuestos, como el impuesto al agua”, ha advertido.



También, ha denunciado que a Page no le vale con que los ciudadanos de esta región suframos la inflación más alta de toda España o que los castellanomanchegos estemos pagando los precios más altos de todo el país, o el desmesurado incremento del precio de la luz, el gas, los combustibles, y el de la cesta de la compra, que, ahora se “inventa” un nuevo impuesto para asfixiar aún más la economía de las familias.



Por otra parte, ha recordado que, ayer, -en pleno-, el PP-CLM volvió a una nueva propuesta de bajada de impuestos para esta región y Page y sus diputados socialistas volvieron a votar en contra.



Así, ha indicado que, en los dos últimos años el Gobierno de Page ha tomado “cero medidas para paliar esta crisis”, y que, desde que comenzó la guerra de Ucrania -a la que ahora echa la culpa-, no ha puesto en marcha ningún tipo de ayuda para ayudar a empresas y familias.



“Esta es la sensibilidad que tiene Page con las familias castellanomanchegas y con los que peor lo están pasando, que, en vez de bajar impuestos, lo que hace es subirlos y crear nuevos”.



Frente a ello, el PP seguirá apostando por una bajada generalizada de impuestos, a pesar de que, día tras día el PSOE de esta tierra, al igual que hace Sánchez a nivel nacional, se posiciona en contra de rebajar la presión fiscal de los ciudadanos porque para él lo más fácil subirlos y crear nuevos.



Por último, ha insistido en que la solución para hacer frente a esta crisis económica no pasa por crear más impuestos, por eso, el PP de Paco Núñez seguirá reclamando que este impuesto al agua se derogue lo antes posible.