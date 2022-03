Denuncian que con un nuevo impuesto al agua, Page pretendía EMPEZAR A COBRAR después del verano en una situación económica muy complicada

jueves 31 de marzo de 2022

La portavoz del Grupo Parlamentario Popular en las Cortes de Castilla-La Mancha, Lola Merino, ha exigido hoy a Sergio Gutiérrez que deje de “enturbiar” el “gran logro” conseguido por el PP-CLM y se “felicite” por ahorrar de los bolsillos de los castellanomanchegos más de 70 millones de euros que Page pretendía recaudar al año con un nuevo impuesto al agua en una situación económica “límite y muy complicada”



Así se ha pronunciado Merino, tras atender a los medios de comunicación, donde ha solicitado al PSOE, al mismo tiempo, que deje de “enredar” y de “intentar tapar” lo que hemos conseguido para el bien de todos los castellanomanchegos para que no tengan que pagar un nuevo impuesto al agua únicamente por “tener un grifo” de agua en nuestras casas.



“Hemos conseguido que ese impuesto no se cobre a los ciudadanos, y lo ha conseguido el PP-CLM con Paco Núñez, que es el principal líder de la oposición. Hemos tumbado una ley que Page aprobó con mayoría absoluta y es algo por lo que debemos de felicitarnos todos y cada uno de los castellanonmanchegos”, ha indicado.



En este sentido, ha lamentado que el PSOE siga con “resaca” desde el día de ayer intentando tapar algo que ha conseguido el PP-CLM con nuestro presidente Paco Núñez al frente y que ha sido “doblegar” al Gobierno este nuevo impuesto al agua.



De esta manera, ha señalado que, “por primera vez en la historia”, un partido de la oposición, con 10 diputados, ha conseguido tumbar una ley que Page aprobó con mayoría absoluta el pasado 17 de febrero, justo un mes después, y tras no haber querido escuchar a nadie.



Y, finalmente, con Paco Núñez, hemos conseguido que Page “recule y dé marcha atrás” y cese ese intento de querer que, en lugar de bajar los impuestos, cobre uno nuevo a todos los ciudadanos.



Así mismo, ha recordado que, hoy en día, con la situación económica actual, “todos pedimos una bajada de impuestos, algo que no quiere Page, ya que quería crear uno nuevo y gracias al PP-CLM hemos conseguido que ese impuesto no se llegue a cobrar”.



Sin embargo, ha recordado que, por el momento, se trata de un anuncio de Page y “no una realidad” y que por lo tanto tiene que llegar a las Cortes Regionales y ver que ese anuncio se va a poner en marcha.



Por lo tanto, el PP-CLM estará vigilante y seguirá trabajando para que los castellanomanchegos no tengan que pagar más en una situación en la que los Gobiernos socialistas deberían de estar ayudando a todos los ciudadanos.