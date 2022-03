Ampliar Sergio Tejero, de rojo y azul en el transcurso de la carrera

El alcarreño Sergio Tejero, octavo en Acantilados del Norte

sábado 19 de marzo de 2022 , 19:11h

El alcarreño Sergio Tejero Madrigal (dorsal 10) se ha clasificado octavo en la V edición de la prueba Acantilados del Norte, uno de los eventos de skyrunning más importantes de Canarias, una durísima prueba de montaña, que por sus características (corta e intensa) no se adecuaba a las características de nuestro representante, que, tampoco ha podido entrenar convenientemente durante el último año y medio, por motivo de la pandemia y la suspensión de la mayoría de pruebas Trail y Ultra Trail.



Sin embargo, una vez más, Tejero ofreció todo un recital de generosidad física y en una carrera, en la que fue de menos a más, estuvo luchando hasta el final por la sexta plaza, para terminar octavo, con un tiempo de 2 h. 58’12”.



Acantilados del Norte, una de las carreras más salvajes (por los parajes por los que discurre) es muy conocida por los senderistas de la isla de La Palma. Está ubicada en la parte norte de la isla, donde se encuentra el sendero GR 130 (Camino Real de la Costa).



Apenas llega a los 29 kilómetros de recorrido, entre los núcleos más habitados de los municipios de Garafía y Barlovento, con una altitud máxima de 600 metros sobre el nivel de mar y una mínima de 10 metros, con un desnivel acumulado de más de 4000 metros. Por ello está considerada una de las carreras de trail más dura que existe en Europa, según su distancia.



El 90% del recorrido, por un sendero, solo tiene un metro de anchura, con muy pocas zonas de adelantamiento, sin casi zonas rápidas, un 95% son subidas o bajadas y con la mayoría del recorrido muy técnico.



Lo más llamativo para los participantes es sin duda, por donde discurre, acostumbrados a correr por zonas montañosas, ésta por el contrario va de forma paralela siempre dejando a un lado el océano Atlántico y al otro, impresionantes barrancos, hasta un total de doce.



La prueba, gracias a su singularidad contó con la presencia de algunos de los mejores corredores de montaña del mundo, como Daniel Jung, actual vencedor, que participó por primera vez en 2018 y desde entonces no se ha perdido ninguna edición. Así mismo Manuel Merillas, en su primera participación en la

prueba, el matrimonio formado por Ragna Debats y Pere Aurell, Ricardo Cherta, Hannes Namberger -ganador en la ultra de Lavaredo el año pasado y top 6 UTMB®, Philipp Ausserhofer, Quinn Duran, y entre los que no podía faltar Sergio Tejero, máxime, cuando, como recordarán, en el año 2020, realizaba junto a



Tito Parra la challenger Trail La Palma (Desafío a la Isla de la Palma), que sirve como reclamo turístico de la Isla Bonita, con la que Sergio se siente especialmente identificado, mucho más tras los desgraciados acontecimientos ocasionados por el volcán de Cumbre Vieja.



La prueba que contó con 350 participantes tuvo el banderazo de salida a las 9 de la mañana del sábado día 19 en la localidad de Garafia y estuvo francamente disputada, organizándose diversos grupos, entre los que destacaba el de cabeza, con todos los favoritos, algún incrustado sorpresa y Sergio Tejero.



Por el kilómetro 10, son Anders y Manu Merillas quienes dando un estirón consiguen abrir hueco sobre los primeros grupos, que empiezan a desperdigarse. La batalla está formada.



Las diferencias se van abriendo paulatinamente, coronando Merillas y Anders, en cabeza y en solitario, El Tablado, en el kilómetro 14. Aurell, Hannes y Efrén, son los perseguidores inmediatos a dos minutos de la cabeza. Por detrás, repetimos, en una prueba que no es su especialidad, lucha contra todo Sergio Tejero, que a medida que va sumando kilómetros se va encontrando mejor (recordemos que son las largas distancias donde se encuentra mejor).



En el punto de Franceses, kilómetro 18, Merillas y Anders siguen abriendo distancias, aprovechando la bajada, Anders, para distanciar a Merillas en cerca de 30 segundos.



Por Gallegos, kilómetro 23, Anders sigue con una ligera ventaja sobre Merillas. Faltan 6 kilómetros para la meta y Merillas no desiste en su persecución para alcanzar la primera plaza.



Por detrás los corredores sufren mientras superan los doce acantilados del recorrido, Sergio Tejero va colocado entre los diez mejores, con otros participantes y la carrera va pasando factura a muchos de ellos.



Y a tres kilómetros de meta, Manu Merillas consigue dar caza y adelantar a Anders, que ve como se destaca Merillas, sin poder seguirlo.



La prueba está siendo infernal, la clasificación da varios vuelcos según transcurren los kilómetros, mientras Tejero se debate entre el séptimo y décimo clasificado.



Finalmente, Manu Merillas, en su primera participación en la prueba, consigue el triunfo tras una carrera extraordinaria, seguido por Anders Kjaerevik a 22 segundos.



Sergio Tejero, finalmente, acaba en octava posición con un tiempo de 2 horas y 58 minutos, un tiempo con el que hubiera sido tercero hace tres temporadas.



La carrera de Tejero, de menos a más, hay que considerarla excelente, al tratarse de una carrera muy corta, lejos de su especialidad, pero su pretensión, más allá de participar en la prueba, era poder hacerlo en La Palma, una isla por la que tiene una extraordinaria afinidad.



Clasificación general: 1º.- Manuel Merillas, 2 h. 40’55”. 2º.- Anders Kjaerevik, 2 h.41’17”. 3º.- Pere Aurell, 2 h. 48’30”. 4º.- Hannes Namberger, 2 h. 49’01”. 5º.- Efrén Segundo, 2 h. 54’21”.… 8ª clasificado, Sergio Tejero, 2 h. 58’12”.