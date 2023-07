Sergio Tejero, segundo en el Maratón Moliéres

El corredor alcarreño terminó la prueba de 43 kilómetros de recorrido y 4200 metros de desnivel positivo, segundo en la general y primero de veteranos, con un esguince de tobillo

Enrique Largacha Duce Más artículos de este autor Por

sábado 15 de julio de 2023 , 18:17h

facebook twitter google+ linkedin Comentar Imprimir Enviar

Desde las 06’30 horas del sábado, día 15, con salida y llegada en Vielha se ha disputado el Maratón de Moliéres 2023, una de las pruebas más vistosas y espectaculares de las carreras de montaña



La Maratón Vielha-Molières 3010 se trata de una carrera de alta montaña donde se coronan 5 picos de más de 2.000 metros; entre ellos el Molieres de 3010 de altura, techo del Valle de Aran y de la carrera. Se pasan dos collados de más de 2.400 metros. Tiene un kilómetro vertical escondido en los primeros 6 kilómetros. Gran parte de la carrera se desarrolla por encima de los 2.000 metros de altitud, y la salida y llegada se encuentra en Vielha, a 974 metros.



Crestas como las de Letassi, prados alpinos en Aubas, magníficos bosques como el Baricauba, lagos como el Estanh des Pois, espacios naturales como la Artiga de Lin, vistas del Aneto desde el Tuc de Molières, cascadas como las de Conangles, ríos, arroyos, todo eso es lo que pueden ver los participantes de esta carrera de puro sky run.



Hay carreras de montaña, esta es una carrera por la montaña, en pleno pirineo axial. Más del 95% de la carrera son sendas y caminos. Un recorrido circular del estilo cuchillo. Con zonas más fáciles de transitar y con zonas técnicas que hacen disfrutar a los corredores.



En esta edición, entre los inscritos, se encontraba el alcarreño Sergio Tejero, (C.A. La Esperanza), dorsal 243, que con este tipo de pruebas y otras en las que ha participado recientemente (Trail de Bronchales de 43 kilómetros, donde fue tercero), trata de preparar convenientemente una carrera de su especialidad, como es la Ultra Trail “Desafío a Cantabria”, prueba de 92 kilómetros con un desnivel acumulado de 11.000 metros y participación de 300 corredores, que se llevará a efecto a mediados del próximo mes de agosto.



Pero volviendo al Maratón de Moliéres, comentar, que Sergio Tejero ha hecho gran parte del recorrido junto a Nil Bacardit, en segunda y tercera posiciones, adelantando en la parte final al líder de la carrera que se desfondó en los kilómetros postreros.



Al final, entraría en meta, como primer clasificado, Bacardit, que lograría una ligera ventaja al final de la carrera, con un tiempo de 06:41:52, debido a que Sergio en el último puerto se produjo un esguince que le ha lastrado en la lucha por la primera plaza. Con todo y con eso, fue segundo con un tiempo de 06:45:20 y tercero, Rubén Casseny, con un tiempo de 06:55:51.



Buena carrera de Sergio Tejero, que se proclamaría vencedor en categoría de veteranos y segundo clasificado de la general, en una prueba que como saben no es de las suyas, pero que le debía haber servido como preparación para desafíos mayores, el próximo mes de agosto.



Es una pena la lesión que se ha producido, que le ha evitado luchar por el puesto más alto del pódium y le impedirá entrenar adecuadamente para el mencionado Desafío a Cantabria, al que en estos momentos no se sabe cómo podrá llegar.



Quizá debería haberse retirado y no forzar la situación, pero le ha podido el orgullo y su enorme espíritu deportivo. Hay que esperar a la evolución de la lesión.