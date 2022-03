Núñez exige a Page medidas urgentes para paliar la tremenda crisis que vive el mundo rural y le invita a participar el domingo en la manifestación de Madrid

REDACCION x redaccionguadanewses/9/9/19 Por

jueves 17 de marzo de 2022 , 18:42h

facebook twitter google+ linkedin Comentar Imprimir Enviar

El presidente del Partido Popular de Castilla-La Mancha, Paco Núñez, ha exigido a Emiliano García-Page que tome medidas urgentes para paliar la “tremenda crisis” que vive el mundo rural castellanomanchego, al tiempo que ha invitado al presidente de la Junta a participar este domingo en Madrid en la manifestación en defensa del sector.



Así lo ha indicado, en declaraciones a los medios en Talavera de la Reina (Toledo), antes de asistir a la inauguración de la II Feria del Olivar y los Frutos Secos ‘Aove&Nuts Experience’, donde ha recordado que el PP-CLM participará en esta manifestación para estar al lado de los agricultores, ganaderos, cazadores y taurinos de la región ante la “insostenible situación que están viviendo”.



Núñez ha asegurado que Page “no quiere que se bajen los impuestos a los españoles”, ya que así lo dejó claro la pasada semana en el pleno de las Cortes regionales. Por ello, ha reclamado al jefe del Ejecutivo autonómico que “cambie radicalmente su postura y su voto” y, a pesar de que la semana pasada se oponía a la bajada del precio de la luz, de los combustibles y del gas, que hoy rectifique y apruebe la propuesta del PP para bajar estos impuestos.



El presidente del PP de Castilla-La Mancha ha insistido en que la situación de los agricultores y ganaderos “es agónica”, ya que en provincias como Toledo “ya no hay pienso para alimentar al ganado”. En este sentido, ha instado a “preguntar” a los ganaderos de la localidad de Menasalbas que “están desesperados” porque en las cooperativas “ya no hay pienso”.



Así, al “precio terrible” de los combustibles, de la luz, de los fertilizantes, del pienso o de gas, la respuesta del PSOE de Page “es mirar para otro lado”. “Yo no sé si Page estará el domingo en Madrid en la manifestación de apoyo al mundo rural, pero debería estarlo porque Castilla-La Mancha es una región agrícola y ganadera”, ha añadido.



“¿Va a estar Page el domingo en Madrid apoyando a los agricultores y ganaderos de Castilla-La Mancha o va a dejarlos abandonados una vez más?”, ha preguntado Núñez, al tiempo que ha incidido en cuestionar “cuál es la apuesta de Page por el mundo rural”.



“Poner un impuesto al agua”, ha criticado el líder de los ‘populares’, ya que el Gobierno de Page “nos va a cobrar por beber agua”. “Esto no se sostiene más, el mundo rural no puede más” y, por ello, “van a manifestarse porque el sector se va a la ruina porque el PSOE lo lleva a la ruina”, ha dicho.



Por último, Núñez ha incidido en que Page y Sánchez deben corregir el rumbo y aceptar la propuesta del PP para bajar los impuestos, además deben escuchar y ayudar al mundo rural, dejando de arruinar y de ahogar a este sector.