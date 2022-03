Alía insiste en que el PP seguirá trabajando para conseguir que los Gobiernos socialistas bajen los impuestos en España y en CLM

REDACCION x redaccionguadanewses/9/9/19 Por

jueves 17 de marzo de 2022 , 18:47h

La senadora del PP, Pilar Alía, ha insistido hoy en que el Partido Popular seguirá trabajando para que los Gobiernos socialistas de Sánchez y Page bajen los impuestos a los ciudadanos tanto en España como en nuestra región.



Así se ha pronunciado Alía, en rueda de prensa en Cuenca, donde ha avanzado que el PP presentará en el Senado una iniciativa parlamentaria para solicitar la deflactación de tarifas y de mínimos del contribuyente y deducciones del IRPF, tal y como ya se ha hecho en el Congreso de los Diputados.



En este sentido, ha lamentado que siempre que el PP-CLM ha presentado propuestas en las Cortes Regionales para bajar los impuestos a los castellanomanchegos, Page y el PSOE han votado en contra “dando la espalda” a las familias y al tejido productivo de nuestra tierra.



De esta manera, ha recordado que el PP está viviendo estos momentos de crisis económica con “mucha preocupación”, ya que, la inflación en nuestra comunidad se sitúa en el 9 por ciento, por encima de la media nacional, ya que, en el conjunto de país es del 7,6 por ciento.



Así mismo, ha indicado que esto significa que un vecino de Cuenca y de Castilla-La Mancha dispone de menos dinero en su bolsillo para hacer frente a la cesta de la compra.



Además de esto, Alía ha señalado que vivimos en nuestra región una situación de mucha preocupación en sectores como la agricultura y la ganadería porque no están llegando alimentos para el ganado, bien porque se necesita materia prima para la fabricación de pienso que viene de Ucrania, o bien por los problemas de transporte ante la subida de los precios de los carburantes que hace que los transportistas no puedan salir a la carretera y trasladar los productos por la comunidad.



También, ha asegurado que en los últimos días las empresas de construcción están parando su actividad por el elevado precio de la luz y los fabricantes no pueden asumir los costes, algo que está provocando que se esté parando la producción en las fábricas y que los materiales no lleguen a las empresas.



Por todo lo anterior, ha pedido paciencia a los castellanomanchegos, ya que, dentro de muy poco tiempo se producirá el cambio político que necesita nuestra región y que vendrá de la mano de Paco Núñez en el año 2023, como también se producirá el cambio a nivel nacional cuando Sánchez deje la Moncloa y Feijóo sea el próximo presidente de todos los españoles.