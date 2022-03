El Ayuntamiento de Villanueva de la Torre agradece el “ESFUERZO INCANSABLE” de la Guardia Civil que ha propiciado la resolución de los últimos y puntuales actos vandálicos

jueves 17 de marzo de 2022

El servicio intensificado de vigilancia del cuerpo ha dado sus frutos y ha derivado en la detención de un individuo, presunto autor de la pasada quema de vehículos



La alcaldesa del municipio, Sonsoles Rico, se muestra satisfecha con el final de esos actos puntuales y recuerda que no hay un incremento de delitos en el pueblo



El Ayuntamiento de Villanueva de la Torre ha querido agradecer públicamente el trabajo desarrollado por la Guardia Civil de Guadalajara, en concreto por agentes del Área de Investigación del Puesto Principal de Azuqueca de Henares, que ha servido para la resolución de los últimos actos vandálicos ocurridos en el pueblo y relacionados con la quema de varios vehículos.



Y es que, según ha informado la propia Guardia Civil en nota de prensa, su servicio intensificado con varias patrullas de Seguridad Ciudadana en Villanueva de la Torre, ha derivado en la detención del presunto autor de esos actos vandálicos, cometidos entre los días 17 y 27 del pasado mes de febrero. Unos hechos que, tal y como se informó en la Junta Local de Seguridad de Villanueva de la Torre celebrada el pasado día 7 de marzo, han sido puntuales y concentrados en un corto periodo de tiempo. En la propia Junta Local de Seguridad se recordó que los últimos datos indican que no se aprecia un incremento de delitos contra el patrimonio en la localidad.



La alcaldesa de Villanueva de la Torre, Sonsoles Rico, se ha mostrado agradecida por el “esfuerzo incansable” de la Guardia Civil, “con la que hemos mantenido, al igual que con la subdelegación del Gobierno, un contacto continuo desde que se iniciaron los hechos”. La alcaldesa, que ha asegurado que el “cauce de comunicación” tanto con la Guardia Civil, como con la propia subdelegación, se va a mantener; ha insistido también en los datos recabados en la última sesión de la Junta Local de Seguridad, que indican que la localidad no presenta incremento alguno de delitos contra el patrimonio.



Por último, la alcaldesa de Villanueva de la Torre ha querido agradecer también la “paciencia de nuestras vecinas y vecinos ante una situación tan llamativa como excepcional”. “Era, y sigue siendo, importante mantener la calma, algo que agradecemos a la ciudadanía, así como su colaboración con la Guardia Civil. Una vez que se ha procedido a la detención del presunto autor de los hechos esperamos que la tranquilidad que siempre ha caracterizado a nuestro pueblo se vuelva a recuperar”, ha finalizado Rico.