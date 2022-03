Núñez pone a disposición de Feijóo a todo el PP-CLM desde la unidad y el compromiso: “Estás llamado a ser el gran líder que necesita este partido”

REDACCION

miércoles 16 de marzo de 2022

El presidente del Partido Popular de Castilla-La Mancha, Paco Núñez, ha puesto a disposición de Alberto Núñez Feijóo a todo el PP-CLM desde la “unidad y el compromiso” para que el próximo Congreso Extraordinario que se celebrará en Sevilla sea el de la ilusión y el que nos lleve a ganar las próximas elecciones generales con amplia mayoría.



Así se ha pronunciado Núñez, en Toledo, en el acto de campaña junto al candidato a la presidencia del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, donde destacado que “está llamado a ser el gran líder que necesita este partido”.



En este sentido, el presidente del PP-CLM ha mostrado su total y absoluto apoyo a la candidatura de Feijóo para presidir el partido. Un candidato que, por primera vez en la historia, ha tenido un apoyo de más de 55 mil avales, de los que 5 mil han sido de Castilla-La Mancha.



Núñez ha recalcado el proyecto de Feijóo en el que “no se excluye a nadie” y en el que “hay espacio para todos” con una política de libertad, de confianza, que defiende nuestros principios y valores, respeta nuestras tradiciones. “Un programa para todos sin dejar a nadie atrás”.



De esta manera, ha asegurado que el PP ha estado siempre en la defensa de la unidad de España, de las autonomías, orgullosos de estar en Europa y en la alianza atlántica, y un país que tiene por bandera España y los españoles. “Ese es nuestro partido”.



Por eso, ha pedido que “no se acepte” que otros quieran “marcar el rumbo” del nuestro partido, ya que, el rumbo del partido lo marca el PP, y el PP “escucha a España y a los españoles”.



Un partido, —, ha indicado-, que cree en la política social, y que apuesta por la generación de riqueza y empleo bajando impuestos, que mejora la igualdad de los españoles y que mejora la libertad de los españoles. “Somos un partido que ama su bandera, la igualdad y la libertad en España”-.



Por ello, Núñez ha advertido que no debemos permitir que ningún otro partido nos dé lecciones de lo que tenemos que ser porque nuestra voluntad está al servicio a los españoles con lealtad absoluta.



Desde nuestros valores y creyendo que somos el partido de la familia, de la vida, el que trabaja por la libertad, el respeto, la autonomía cultural, personal y religiosa, y el partido que quiere que este país avance, progrese y siga creciendo.



Por ello, el pacto del PP es con España y con los españoles, y el pacto de Castilla-La Mancha es con nuestra tierra y con los castellanomanchegos, y el PP quiere alcanzar un gran pacto por España para llevar a nuestro país a su mayor cuota de progreso, bienestar y prosperidad.



Page, el rey de la hipocresía

Además, Núñez ha acusado a Page de ser el rey de “la hipocresía”, ya que, en 2015 no ganó las elecciones, pero llegó a ser presidente porque pactó con los comunistas de Podemos y los metió en su Gobierno.



Por eso, el presidente del PP-CLM ha recordado que el PSOE lleva 40 años gobernando y diciendo a los castellanomanchegos que no podemos ser más de lo que somos y que nos tenemos que conformar a estar en el vagón de cola de cualquier indicador de crecimiento económico.



“Castilla-La Mancha puede ser lo que se proponga porque tiene gente capaz, emprendedora, dinámica y valiente para llevar a nuestra tierra a cuotas de prosperidad, pero solo falta un Gobierno liderado por el PP”.



En este sentido, ha denunciado que Page dice constantemente una cosa y la contraria y en la “misma frase”, ya que, en el año 2015 dijo que nunca pactaría con Podemos, dice que es católico, pero firmó un acuerdo con Podemos para expulsar a los curas de los hospitales y dijo que se marcharía de política si Sánchez ganaba las primarias, y además redujo el pre



Así mismo, ha señalado que tenemos grandes retos por delante como aplicar una bajada generalizada de impuestos en nuestra región, apostar por nuestros pymes y autónomos, mejorar la sanidad, potenciar nuestro mundo rural, proteger a los agricultores y ganaderos, los toros o la caza, luchar contra la despoblación y rebajar la presión fiscal en el mundo rural.



Por todo lo anterior, ha destacado que Castilla-La Mancha y España necesita gestión y políticos que asuman responsabilidades y que “no le asusten los retos”, así como políticos valientes, decididos y capaces, que amen a su tierra, dispuestos a trabajar y sacrificarse como Núñez Feijóo.