Un concursante expulsado antes de tiempo y acusaciones de tongo en Secret Story

miércoles 02 de marzo de 2022 , 18:05h

El reality de Telecinco ha modificado su mecánica, adelantando cuatro días su expulsión, que tendrá lugar entre Alatzne, Carlos, Cora o Nissy. El más votado abandonará la casa esta mismo noche en 'La noche de los secretos', aunque por el momento se desconoce si también se producirá una nueva ronda de nominaciones como si fuera una gala cualquiera.



Este repentino adelanto de la expulsión podría estar motivado por el mínimo de audiencias que marcó el programa durante su última gala el pasado jueves. El programa, que en esta ocasión estuvo presentado por Sandra Barneda mientras Carlos Sobera realiza su aislamiento por COVID, lideró su franja de emisión con un bajo 11,2% y 1.176.000 espectadores. Estos bajos datos, podrían provocar que el reality acabase antes de lo que estaba previsto.



Tras la salvación de Colchero y Alatzne, Nissy se midió con Cora. Finalmente el público decidió que la hermana de Laila abandonase el programa. "Me hubiese gustado quedarme con mi hermana, era el sueño de mi vida".



"Sabía que me iba a ir esta noche, por eso estoy tan tranquila. ¿De qué me iba a valer ponerme nerviosa, si sabía que me iba a ir yo?", comentó. "Dile a mi hermana que no llore. Me voy a vivir la experiencia desde fuera. Y que la defenderé a muerte en el plató", pidió a Cora.



La eliminación de Nissy fue muy comentada entre los espectadores en Twitter. "Que Nissy haya salido es un tongazo", señaló un usuario. "Esto es el mayor tongazo de la historia", se quejó otra internauta. "Secret Story se ha marcado un tongazo que va a liquidar el programa en dos semanas", vaticinó otra fan.