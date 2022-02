Paco Núñez pide al partido escuchar a sus bases para una solución urgente al "conflicto"

martes 22 de febrero de 2022

El presidente del PP de Castilla-La Mancha, Paco Núñez, ha pedido una "solución urgente" al "conflicto" de su formación a nivel nacional tras el cruce de acusaciones entre el líder del partido, Pablo Casado, y la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, si bien ha puntualizado que esa solución no puede concretarse ahora, ya que primera el aparato 'popular' debería "mantener conversaciones" con su estructura orgánica para dar por finiquitada la crisis.



A preguntas de los medios tras una rueda de prensa, ha admitido que este fin de semana ha mantenido una conversación con Pablo Casado cuyo contenido no ha querido desvelar, pero sobre el que ha dicho que ha sido "importante y de una opinión sincera".



No solo ha conversado con Casado, sino que además, ha desvelado, ha mantenido contacto con Isabel Díaz Ayuso y con el resto de líderes autonómicos del partido en todos los territorios.



Sobre posibles dimisiones tras la crisis, ha dicho que "no es momento de hablar de personas ni de nombres", ya que ahora toca que los que tienen responsabilidades en el partido "pongan encima de la mesa una serie de soluciones".



"La solución tiene que llegar, ser inmediata, urgente, es fundamental que se plantee una solución a este conflicto y una recuperación de la cercanía con concejales, estructuras locales y votantes. Es fundamental que la solución sea rápida y urgente", ha reiterado.



En estos momentos "corresponde al PP decir la solución escuchando estructuras", para lo cual hay que "mantener conversaciones" de cara a conformar un partido "fuerte y unido como alternativa" de Gobierno.



La situación, ha admitido, es "tremendamente complicada" y la lamenta "profundamente", ya que "ni España ni Castilla-La Mancha se merecen lo que está sucediendo".



Ahora, ha dicho, es momento de acordarse "de los votantes y los afiliados", de los alcaldes "y de todos los concejales". "Aquellos que día a día dan la cara y defienden al PP y que con tanto esfuerzo trabajan con vocación por sus municipios".



En todo caso, asegura que confía "plenamente" en las personas con responsabilidad en el partido entre las que se incluye. "Encontraremos la solución, tengo mucha esperanza"