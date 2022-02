Rechazado con los VOTOS DEL PSOE EN CONTRA el texto de PP para EVITAR la OKUPACIÓN ILEGAL de viviendas en CLM que SÍ apoya Cs

REDACCION x redaccionguadanewses/9/9/19 Por

viernes 18 de febrero de 2022 , 07:08h

facebook twitter google+ linkedin Comentar Imprimir Enviar

El Grupo Parlamentario Popular no ha logrado este jueves el apoyo que ha reclamado al PSOE para que saliera adelante en el Parlamento regional su Proposición de Ley para elevar al Gobierno de España un Proyecto de Ley para la Prevención y Evitación de la Ocupación Ilegal, y la Garantía de los Derechos de las Personas a la Propiedad y a la Seguridad Ciudadana y a la Convivencia Vecinal, que el Grupo Parlamentario Ciudadanos, aunque crítico con el texto, sí ha apoyado finalmente.



Ha sido el presidente del PP, Paco Núñez, el que ha verbalizado en el pleno de las Cortes esa solicitud a los socialistas, recordándoles que el Partido Popular no votó en contra de la ley antiokupación del PSOE, “aunque sabíamos que no servía”. “Yo les pido la lealtad que el PP tuvo”, ha indicado, convencido de que así se evidenciaría “quién tiene voluntad de consenso” para solucionar este tema.



Núñez ha lamentando que el PSOE haya “decidido no luchar a favor de la propiedad privada y por eso no tramitan ninguna legislación”, argumento que previamente ha empleado también la diputada ‘popular’ Gema García, que ha criticado que, después de un año de aprobarse la ley regional “sigue en un cajón durmiendo el sueño de los justos” y los socialistas “no han hecho nada” salvo “postureo”. “Nos engañaron a todos”, ha señalado.



García, que ha desgranado el texto elevado por su partido para dar solución a este “grave problema”, ha destacado del mismo la posibilidad de aplicar el “desalojo exprés, el endurecimiento de penas, y herramientas normativas para que las administraciones puedan actuar de forma efectiva” cuando se produzca una okupación, y que ha considerado “soluciones valientes y rotundas” ante este fenómeno que “irá en aumento salvo que se den medidas drásticas”.



La parlamentaria del PP ha incidido en que la ley aprobada en 2020 “ha quedado en el olvido” y en “agua de borrajas”, lo cual es “una tomadura de pelo a los ciudadanos”, animando al PSOE a “ser valientes” y “si Podemos no quiere caldo le damos dos tazas, la ley ya aprobada en 2019 y la nuestra”.



La formación naranja ha anunciado su voto a favor de este texto, convencido de que “en esta Cámara estamos para legislar y proponer medidas legislativas al estado central en favor de los problemas de los ciudadanos”.



Finalmente, Cs ha criticado la actitud del PSOE, y ha precisado que “no se puede estar en que exista un problema y todos metamos la cabeza debajo de tierra como las avestruces”.