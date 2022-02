El PP reclama a la Junta de Page medidas que eviten la EXCLUSIÓN BANCARIA de los mayores y pide que la instalación de cajeros NO suponga otro gasto para los Ayuntamientos

jueves 17 de febrero de 2022 , 19:39h

El diputado del Grupo Popular, Benjamín Prieto, ha calificado de “insuficiente” y enfocado a “la foto y a la galería” el anuncio de la Junta de Comunidades de instalar cajeros automáticos en un centenar de pueblos de nuestra región, “lo que no han aireado es que serán los Ayuntamientos, con los impuestos de los propios vecinos, los que tengan que pagar este servicio a razón de nada más y nada menos que 800 euros al mes”. Prieto ha calificado de “abusiva” esta cantidad y ha pedido al Gobierno de Page que, “si en algún momento tiene pensado tomar alguna medida para apoyar al mundo rural y luchar contra la despoblación, este puede ser un buen momento para empezar”.



“El acceso digital a la administración y a las entidades bancarias para las personas mayores, se ha convertido en una auténtica barrera que se multiplica en nuestros pueblos”, ha señalado Benjamín Prieto, “esta situación ha vulnerado y está vulnerando muchos de los derechos de los ciudadanos y consumidores, haciéndoles quedar a merced de la ayuda de otras personas”.



El diputado regional ha aludido a la supresión de oficinas bancarias en nuestro país, “concretamente en la provincia de Cuenca, en más de un 75% de los municipios, sus habitantes no disponen de un cajero electrónico para realizar operaciones financieras o acceder a dinero en metálico, y en la zona de la Alcarria y la Serranía, apenas hay una veintena de estos dispositivos. Esto no ayuda a dos de las zonas más afectadas por la despoblación en esta región”. “Los servicios bancarios son esenciales para todas las personas mayores de edad, imprescindibles para cobrar, pagar, comprar, vender o invertir. El servicio bancario físico debe ser considerado como básico y universal y el Gobierno debe garantizar que llega a toda la población, igual que las telecomunicaciones o correos”, ha explicado Prieto, quien ha pedido a Page explícitamente que “evite la desaparición de oficinas en el mundo rural”. “El acceso al dinero, tanto en lo que se refiere al ingreso como a la retirada de fondos de una cuenta bancaria, tiene que poder realizarse de manera próxima al domicilio del consumidor; nadie puede ser discriminado por vivir en un municipio pequeño”, ha insistido.



Tampoco es solución, a juicio de Prieto, que se cargue con más obligaciones financieras a los pequeños municipios. El también alcalde de la localidad conquense de Fuentelespino de Haro mostraba una factura del coste del alumbrado público de su pueblo, “se ha duplicado. Los Ayuntamientos tenemos que hacer frente al encarecimiento de la vida y el dinero que manejamos proviene, al fin y al cabo, del bolsillo de nuestros vecinos. No podemos afrontar más gastos”.



Prieto ha pedido que entidades como Correos presten servicios financieros en pequeños municipios, que se consideren servicio básico y universal y que se simplifiquen las tecnologías para realizar operaciones bancarias. También cree necesaria más protección ante las estafas on line y que se incremente el personal de apoyo para ayudar a quienes no sepan realizar operaciones económicas por internet.