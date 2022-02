Denuncian “el oscurantismo y la arbitrariedad” de Page en la gestión de los fondos Next Generation

jueves 17 de febrero de 2022

El diputado del Grupo Parlamentario Popular en las Cortes de Castilla-La Mancha, Emilio Bravo, ha defendido el derecho de los ciudadanos de la región de saber cómo se están repartiendo los Fondos Next Generation, en qué grado de ejecución real se encuentran y “si corremos el riesgo de perder alguno de ellos “fruto de la manifiesta incapacidad del gobierno socialista de Emiliano García Page”.



Así lo ha manifestado durante su intervención en el Pleno de las Cortes Regionales, donde ha reprochado al Gobierno que estén primando los criterios políticos por encima de los técnicos “cuando el dinero no es de los socialistas, no es de Page, ni de ningún partido político, es dinero público de los contribuyentes europeos, incluidos los castellano-manchegos”.



El diputado regional ha recordado que los Fondos Next Generation no son para dar liquidez, “sino para financiar proyectos que incrementen el potencial de nuestra economía y permitan crear riqueza y empleo apoyándose en la transición ecológica y la digitalización, sin olvidarnos de potenciar la cohesión territorial”.



Bravo ha denunciado “la absoluta falta de transparencia” sobre los proyectos a los que se están destinados estos fondos en nuestra región y ha lamentando que el proceso se caracterice por “la opacidad, el amiguismo y la arbitrariedad” criticando que Page “los utilice como un instrumento político” cuando los fondos son de todos los ciudadanos de Castilla-La Mancha.



Por ello, ha exigido que propicien mecanismos transparentes para la selección de los proyectos y criterios objetivos que garanticen la concurrencia competitiva en todo el proceso, “porque no puede ser otro Plan E”. Bravo ha reclamado para Castilla-La Mancha “una gestión eficaz de los mismos y la colaboración con la sociedad civil para presentar proyectos vertebradores que movilicen capital privado y transformen nuestro tejido productivo permitiendo a nuestra región dar un salto cualitativo”.



En este sentido ha preguntado al Gobierno regional cuál es el motivo por el que se niegan a ofrecer información de los proyectos que van a presentar, si están explicando a los empresarios cómo pueden acceder a los fondos o dónde tiene que presentarlos. Igualmente, ha preguntado a los socialistas si tienen intención de sentarse con la oposición y “pactar verdaderos proyectos de región”. A su juicio, “estamos ante un reto mayúsculo que requiere congregar todo el talento que tenemos en la región, tanto en la administración como en el sector privado. La oportunidad es única y será un éxito si reúne eficacia, transparencia y eficiencia”, ha aseverado.



Además, ha criticado el anuncio que ha realizado el Gobierno de Page sobre el denominado Plan Castilla-La Mancha Avanza asegurando que van a llegar a nuestra tierra 5.548 millones de euros hasta el 2027, “ocultando que dentro de esta inversión también están incluidos los fondos React, los fondos Feder, los Feader y los fondos de cohesión”. También esta misma semana, ha dicho, “los socialistas anunciaban a bombo y platillo que Castilla-La Mancha recibirá, para el periodo 2022-2027, 2.036 millones de euros de dichos fondos.



Con declaraciones de este tipo, “percibimos que lo que realmente quieren es mezclar todo para confundir, y no ser claros, en todo el proceso de adjudicación y ejecución de los proyectos”. Como ejemplo ha recordado las declaraciones del vicepresidente del Gobierno, el año pasado, en las que aseguraba que a lo largo de 2021 íbamos a recibir 1.050 millones de fondos de recuperación Next Generation y resulta que esta misma semana decía que habían llegado 1.500 millones de euros.



En esta misma línea ha señalado que el pasado 14 de diciembre Page decía que tenían asignados 594 millones de euros de los fondos de recuperación en los presupuestos del 2021 para posteriormente “decirnos que nos olvidásemos de gastar esos millones y que habría que ejecutarlos en el 2022 y 2023, mientras que los datos del propio Ministerio de Hacienda reflejan que Castilla-La Mancha recibió 601,68 millones de euros en el ejercicio 2021.



Por todo ello, Bravo se ha preguntado a qué vienen tantas mentiras y ha criticado que los socialistas no estén consultando con los alcaldes el reparto de los fondos europeos “cuando los ayuntamientos son los que saben realmente cuáles son las infraestructuras que necesitan sus pueblos o que sectores productivos tienen que recibir más ayudas económicas para salvar o crear empleo”, ha concluido.