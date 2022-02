Pedro Sánchez, Madrid-Puertollano en helicóptero en vez de en AVE para acudir a un acto de...energías renovables

jueves 17 de febrero de 2022 , 19:43h

Super Puma, ese es el nombre del helicóptero que ha transportado esta mañana a Pedro Sánchez desde Madrid a Puertollano, donde ha acudido a visitar el Centro Nacional del Hidrógeno (CNH2). El helicóptero ha aterrizado sobre el césped del estadio Sánchez Menor y desde allí el presidente del Gobierno se ha desplazado, ya sí en coche, hasta el Centro Nacional del Hidrógeno.



Esta llegada, este viaje en helicóptero, no ha pasado desapercibido para muchos puertollanenses, sorprendidos por el aterrizaje casi en plena ciudad de la aeronave. Un medio de transporte que ha provocado también las críticas tanto en redes sociales como por parte del Partido Popular de Ciudad Real. Y es que hacer 240 kilómetros en helicóptero no es lo más 'eco-friendly' y más cuando existe una conexión entre ambas ciudades por AVE.



En las redes el mensaje más repetido ha sido ese "recordatorio” al presidente de que Madrid y Puertollano están bien conectadas gracias al AVE, una forma de viajar que quizá hubiese sido más acertada, econonómica y medioambientalmente hablando, además para acudir a un acto sobre energías renovables.



Por su parte los diputados nacionales del PP por Ciudad Real, Rosa Romero y Juan Antonio Callejas, han lamentado que Pedro Sánchez no haya aprovechado su visita hoy a Puertollano para anunciar que la A-43 va a ser un compromiso de su gobierno.



Para Rosa Romero, Pedro Sánchez ha demostrado que la construcción de la A-43 no está dentro de las prioridades del Gobierno de España. Todo ello a pesar de que él ha viajado en helicóptero a Puertollano poniendo de manifiesto que para qué necesitan los vecinos de Puertollano y Ciudad Real una autovía, pues debe pensar que todos tienen acceso a viajar en helicóptero como él hace.