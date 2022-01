Los Reyes Magos han recorrido las calles de Almonacid

jueves 06 de enero de 2022 , 11:38h

Los Reyes Magos de Oriente no han faltado a su cita con Almonacid de Zorita en la Cabalgata del año 2022. A partir de las 17 horas, en una bonita carroza que había confeccionado con gran interés y estupendos resultados Raúl González Parra, Sus Majestades de Oriente recorrieron las principales calles del pueblo.



También se dejaron ver en la Residencia Virgen de la Luz, donde, a pesar de que este año no han pasado a su interior, por precaución, sí han dejado los regalos para que uno de los pajes reales, bien seguro mediante prueba que no tenía COVID, pudiera llevar la ilusión de la Navidad, también a los mayores.



Cuando terminó su recorrido, Melchor, Gaspar y Baltasar ocuparon sus tronos en los soportales de la Plaza Mayor, para entregar sus regalos a los más de 45 niños de todas las edades que se han acercado a saludarlos.



No ha sido esta la única actividad para los niños que ha habido en estas navidades. La última, anterior a esta, las campanadas infantiles, con las que los más pequeños pudieron celebrar en la Plaza Mayor de Almonacid, la llegada del año 2022 con doce horas de antelación y gominolas.



Concluyen, con la festividad de los Reyes Magos, unas navidades, de nuevo marcadas por la pandemia. Por eso, precisamente, la alcaldesa de Almonacid, Beatriz Sánchez, aprendiendo la lección de los niños de Almonacid, “todos les han pedido a los Reyes Magos por el fin de la pandemia”, comentaba esta tarde, se unía a ese deseo para el año 2022, recién nacido. “Ojalá, por fin, veamos el fin de la pandemia en este año”, terminaba la alcaldesa, después de dar las gracias a todas las personas que han hecho posible la Navidad almonacileña, hoy, especialmente a quien ha confeccionado la carroza, a los Reyes Magos, y a los voluntarios de Protección Civil.